Municipio de Cabo de Hornos fomenta hábitos sustentables desde la primera infancia

En un esfuerzo conjunto por fomentar el cuidado del entorno, la Municipalidad de Cabo de Hornos desarrolló una serie de actividades en establecimientos educacionales, con el propósito de promover prácticas sostenibles y apoyar a las instituciones en su certificación medioambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente.

“Como municipalidad quisimos premiar a los establecimientos que participaron en nuestras actividades relacionadas con el medio ambiente. De esta manera los apoyamos en el proceso de certificación ambiental que deben cumplir. La idea es que vivan estas experiencias y puedan incorporarlas en sus expedientes”, señaló Yessenia Meza, encargada de Medio Ambiente del municipio.

En el marco de esta iniciativa, cada establecimiento recibió un kit de contenedores para reciclaje y un sobre de semillas, incentivando acciones concretas para el cuidado del entorno y sumando experiencias útiles para su acreditación ambiental.

Asimismo, y en el contexto del convenio colaborativo entre el municipio y las instituciones educativas, se realizaron talleres en jardines infantiles. En una sala cuna mixta heterogénea, los niños y niñas aprendieron a reutilizar materiales reciclados para crear pingüinos, juegos de bolos con botellas y sonajeros, actividades que favorecen la motricidad fina.

“Con la ayuda de los jóvenes del centro de reciclaje de cartón, los pequeños fabricaron distintos objetos reciclados, fomentando la creatividad y el cuidado del medio ambiente”, destacó Meza.

Con estas acciones, la Municipalidad de Cabo de Hornos reafirma su compromiso con la educación ambiental desde las primeras etapas de formación, contribuyendo a generar hábitos sustentables que perduren en el tiempo.