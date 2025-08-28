Autoridades y organismos de emergencia refuerzan coordinación en Expo COGRID en Bahía Catalina

Punta Arenas. – En el marco de la Expo COGRID realizada este jueves en Bahía Catalina, distintas instituciones públicas y organizaciones civiles participaron de una instancia orientada a reforzar la preparación ante eventuales emergencias en la región de Magallanes.

La actividad contó con la presencia del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde Soto, y el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrade, quienes encabezaron una reunión técnica del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).

El encuentro tuvo como propósito definir acciones estratégicas para enfrentar el período de fin de año, etapa en la que aumenta la demanda de coordinación en materia de seguridad y respuesta a emergencias.

En la jornada también participaron representantes de organismos públicos y de organizaciones no gubernamentales, entre ellas SAR Magallanes, destacando la importancia de fortalecer la articulación y el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

“Instancias como estas permiten aunar criterios y garantizar una respuesta oportuna y eficiente frente a situaciones críticas”, señalaron desde la organización.