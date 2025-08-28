Trabajo de calidad y nuevas oportunidades: Feria Laboral #HayVacantes 2025 fortalece la alianza público-privada en Puerto Natales

Puerto Natales, agosto 2025. – Con más de 350 vacantes disponibles en sectores estratégicos como la construcción, la acuicultura, el turismo y el comercio, se desarrolló con éxito en el gimnasio Carrera de Puerto Natales la Feria Laboral #HayVacantes 2025, organizada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en colaboración con la Municipalidad de Natales.

La jornada, que se extendió entre las 9:30 y 18:00 horas, congregó a más de 400 personas en búsqueda de empleo y asesoría laboral, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre la fuerza laboral de la comuna y el sector productivo.

Roberto Vargas, Director (s) de Sence, subrayó la importancia de acercar estas iniciativas a toda la región: “Nuestro objetivo es que la oferta programática no se concentre solo en Punta Arenas, sino que también llegue a las comunas. La feria refleja el compromiso del mundo privado con el público y una coordinación intersectorial clave para ofrecer más y mejores empleos”.

En la misma línea, Marlyn Cádernas, seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, valoró la convocatoria: “Son más de 350 vacantes y 14 empresas que hoy están poniendo a disposición oportunidades reales. Estamos muy contentos con el entusiasmo de la comunidad natalina y con la posibilidad de que estas instancias fortalezcan el acceso a empleos dignos y de calidad”.

Por su parte, Guillermo Ruiz, delegado presidencial de la provincia Última Esperanza, destacó el compromiso gubernamental: “Nuestro desafío es que quienes asistan puedan obtener un puesto de trabajo que sea seguro, digno y de calidad. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos enfocados en mejorar la vida laboral de las personas, avanzando con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y la ampliación de la PGU (Pensión Garantizada Universal), que asegura un ingreso básico mensual para los adultos mayores”.

Además de la oferta de vacantes, la feria incorporó innovaciones como la experiencia interactiva “Arma tu Ruta”, que permitió a los asistentes organizar su recorrido de postulación según su perfil, y los Talleres de Apresto Laboral, donde los participantes pudieron reforzar competencias en entrevistas, currículum y búsqueda activa de empleo.

Con esta nueva versión de la feria, Sence Magallanes reafirma su compromiso con el fortalecimiento del empleo de calidad, la creación de nuevas oportunidades y el trabajo conjunto entre Estado y empresas para construir un mercado laboral más inclusivo y dinámico en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.