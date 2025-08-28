En el Naval Energy Summit, la Armada de Chile y HIF Global presentan inédita carga de e-Combustibles para la descarbonización marítima

Punta Arenas, [agosto de 2025]. La transición energética en el sector marítimo dio un paso crucial en la Naval Energy Summit, que se desarrolló este 27 y 28 de agosto en el Club Naval de Valparaíso y que abordó la transición energética marítima con expertos internacionales.

En la feria, la Armada de Chile y HIF Global reveló los resultados de una prueba inédita: por primera vez en la historia, una embarcación de la Armada, una lancha a motor del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), fue cargada con e-Combustibles, una gasolina sintética y neutra en carbono producida en la planta Haru Oni en Punta Arenas.

Cerca de 100 litros del e-Combustible desarrollado por HIF fueron mezclado en el mismo estanque con gasolina convencional de 93 octanos. La prueba, que se realizó en el Estrecho de Magallanes, no solo comprobó la compatibilidad de ambos combustibles, sino que también confirmó que ofrecen el mismo rendimiento que la gasolina tradicional, sin necesidad de modificar el motor de la nave.

«Esta carga es especialmente simbólica, porque la industria marítima es un sector difícil de descarbonizar y aquí estamos demostrando que es posible avanzar», señaló Juan Eduardo Gallardo, gerente de HIF Magallanes. «Es un reflejo del trabajo y compromiso de los magallánicos, que hoy aportan con su experiencia desde el extremo sur del mundo a una navegación más limpia y sostenible en el futuro”, agregó.

Por su parte, el director del SHOA, Carlos Zúñiga, destacó que esta prueba “representa un hito muy importante, porque nuestra tarea principal es hacer cartas de navegación y tenemos para eso diferentes tipos de buques y embarcaciones. El hecho de tener combustibles carbono neutral y que sean producidos en el país nos llena de orgullo, porque sabemos que tendremos los implementos necesarios para poder continuar con nuestro trabajo”.

La Armada de Chile y HIF Global dieron así el primer paso en la exploración de una alianza de trabajo conjunto, para avanzar en el uso de e-Combustibles en la industria naval.

En esta línea, el teniente primero del SHOA e ingeniero naval en Hidrografía y Oceanografía, Harald Urbina, afirmó que esta operación “se enmarca bajo un programa de investigación y de conocimiento que tenemos a nivel institucional. Queremos aprender y conocer un poco más sobre qué es la gasolina sintética y cuáles son los beneficios que nos pueden entregar a nivel medioambiental, como también a nivel institucional”.

Los e-Combustibles se producen con energía renovable y dióxido de carbono reciclado, lo que los convierte en una alternativa neutra en carbono, lista para ser usada en la infraestructura y motores existentes. Esta tecnología abre un camino prometedor para la descarbonización de uno de los sectores más desafiantes del transporte global.