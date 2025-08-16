Carabineros detiene a dos adolescentes tras intento de robo en panadería en Punta Arenas





Punta Arenas, 16 de agosto de 2025 — Durante la madrugada de este sábado, cerca de las 3 de la mañana, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas detuvo a dos jóvenes de 16 años, sorprendidos en pleno intento de robo al interior de una panadería ubicada en la intersección de Martínez de Aldunate con Tucapel.



Según informó la institución, el procedimiento se inició tras una alerta de la Central de Comunicaciones, que advirtió sobre la presencia de individuos forzando la entrada del local. Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que una de las ventanas estaba fracturada y detectaron movimientos en el interior del inmueble.



Minutos después, los sospechosos intentaron huir por la misma ventana, siendo detenidos en el acto por el personal policial. Los jóvenes fueron identificados con las iniciales M.W.O.R. y M.E.V.A., ambos sin antecedentes penales previos.



Tras la audiencia de control de detención, el tribunal determinó como medidas cautelares la prohibición de acercarse al local afectado y la sujeción a la fundación Opción. Además, en el caso de M.E.V.A., se dispuso la medida adicional de arresto nocturno.