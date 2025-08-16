Carabineros detiene a dos sujetos por amenazas de muerte en Punta Arenas

Punta Arenas, 16 de agosto de 2025 — La rápida acción de Carabineros de la Primera Comisaría permitió la detención de dos hombres acusados de amenazar de muerte a un vecino en calle Las Heras, durante la mañana de este sábado.

El procedimiento se inició pasadas las 9:00 horas, luego de que la Central de Comunicaciones alertara sobre la presencia de cuatro individuos dentro de un inmueble del sector. Al arribar al lugar, los sujetos intentaron huir en distintas direcciones, logrando la policía la captura de dos de ellos: un ciudadano colombiano y un chileno.

La víctima reconoció a los imputados, señalando que lo habían amenazado de muerte. Durante el patrullaje por el sector, Carabineros encontró entre los indicios un cuchillo, un machete y una pistola a fogueo, la cual no es apta para efectuar disparos.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasarán este domingo 17 de agosto a control de detención por el delito de amenazas de muerte.