CECOSF Río Seco es un compromiso desde el Sector Salud

En contexto del Día del Dirigente Social y Comunitario, autoridades del sector salud y la representante de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Salud de Punta Arenas, efectuaron un llamado de tranquilidad a la comunidad de Río Seco, en cuanto a la materialización del proyecto de reposición del establecimiento de salud del sector.

Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes, fue enfática al señalar que, “el CECOSF de Río Seco está convenido dentro del Convenio de Programación que está celebrado entre Ministerio de Salud y Gobierno Regional, esto sigue en marcha y es dable destacar que, con la visita del subsecretario Bernardo Martorell, se reforzó a través de una adenda la inserción del CECOSF como parte de los proyectos priorizados de la cartera de salud. Es importante señalar que esto – en este momento – está en revisión y visto bueno del Ministerio de Salud, que lo hará llegar para inserción en tabla de Gobierno Regional, para que sea discutido el próximo día lunes y tengamos el respaldo presupuestario para comenzar con las etapas siguientes”, indicó la autoridad.

Agregando la gestora de la Red Asistencial que, “la población tiene que estar tranquila porque el proyecto sigue los tiempos que estaban presupuestados, nosotros no nos hemos dilatado y precisamente la reafirmación a través de la adenda del Convenio Programación, nos da pie para insistir a la comunidad que va a tener el CECOSF en un mediano plazo, ya con el proyecto avanzado y concreto, y en definitiva no estamos esperando la firma del Ministerio como se ha señalado públicamente a través de los medios”, enfatizó Verónica Yáñez.

En la misma línea, la SEREMI de Salud, Dra. Lidia Amarales, acotó, “los plazos se están cumpliendo, en el día de hoy ya tenemos la aceptación desde el punto de vista jurídico del Ministerio de Salud, presentándose mañana en el Gobierno Regional para que entre en tabla el día lunes. Aquí no hay ningún atraso, está todo dentro de la carta Gantt que se había planificado y se había evidenciado a nivel regional, por lo tanto, quiero dar tranquilidad a la comunidad que el CECOSF va a ser una realidad y los tiempos son los tiempos que se comprometieron y que se están cumpliendo”, subrayó la SEREMI de Salud.

Desde la sociedad civil, Tatiana Leuquén, Presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo en Salud, comentó que es importante saber que estos proyectos son procesos de larga data. “Lo que tiene que tener claro la comunidad que estos son procesos, esto no nació ayer ni con la última autoridad de turno, esto viene de antes, viene de un trabajo que ha sido realizado, acompañado y fiscalizado desde los Consejos de Desarrollo. Y tenemos claro los temas administrativos, también tenemos claro los tiempos que toma, pero también hay compromisos y esos compromisos cuando se adquieren, también tienen un tiempo y al no tener el cumplimiento al tiempo, uno puede reclamar, pero de pronto decir que no se han hecho las cosas, eso no es así. Estamos esperando porque hay que esperar las resoluciones como se nos ha pedido. Pero el trabajo de Río Seco ha sido, en concreto, un proceso de larga data, y de a poco hemos podido instalar en las autoridades también que se apuren porque es una necesidad”, indicó la dirigente de la sociedad civil.

Además, Tatiana Leuquén, efectuó un llamado a considerar a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en salud, para desarrollar un trabajo más vinculante. “Una autoridad no puede decir algo si no se ha convocado a la comunidad y se ha consensuado o no se han hablado, está bien informar a la comunidad en general, pero si hay un estamento que está hoy día trabajando y liderando, es necesario y oportuno también, y respetuoso, por cierto, considerarlos”, apuntó.

Consignar que el proyecto de reposición del CECOSF de Río Seco, busca pasar de un establecimiento de actuales 180 metros cuadrados a más de 400 metros cuadrados, consta de la habilitación de un “Cecosf Provisorio”, el cual prestará atención a los usuarios en la Sede Vecinal de la localidad, mientras se ejecuta el CECOSF.