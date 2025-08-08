Caída de avión Hércules de la FACH: Tribunal fija fecha de juicio oral

El día 12 de septiembre es la fecha fijada por el Tribunal para el inicio del juicio oral en la causa que investiga la caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, ocurrido en diciembre de 2019, tragedia en la que fallecieron 38 personas.

Durante el juicio la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena, presentará una extensa prueba testimonial, pericial y documental, con la participación de numerosos testigos y peritos, además de informes técnicos y antecedentes recopilados en más de cinco años de investigación.

Como Fiscalía, reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia para las familias de las víctimas.

MAS INFORMACIÓN: