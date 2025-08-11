Comenzó Plan Piloto de Mediadores Escolares en la Escuela España

Este lunes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación (SECREDUC) y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes dieron inicio a un Plan Piloto de Convivencia y Mediación en la Escuela España de Punta Arenas, donde 16 estudiantes del establecimiento, de 5° a 8° básico, además de dos miembros del Centro de Alumnos, asumieron como mediadores escolares para promover el diálogo y la solución de los conflictos de manera pacífica en la comunidad educativa.

Esta iniciativa fue posible gracias a un Convenio de Colaboración entre la SECREDUC y el SLEP Magallanes, donde estamparon su firma el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, el director(s) del SLEP, Jorge Valdés Oróstica, y la directora de la escuela, Bernardita Hurtado Díaz.

“Hemos venido desarrollando un trabajo sistemático junto al SLEP en la implementación de proyectos de Convivencia y Mediación Educativa en los establecimientos públicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, teniendo presente los últimos acontecimientos que han ocurrido en la comuna de Punta Arenas, lo que nos demanda aunar esfuerzos para prevenir estos hechos”, señaló el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Agregando que la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en el marco del fortalecimiento de la Educación Pública, se compromete a gestionar el desarrollo de actividades de formación y difusión en materia de Convivencia Educativa, para el logro de la formación integral de niños, niñas y adolescentes. “Es por ello que nos llena de satisfacción que este plan piloto pueda comenzar hoy en la Escuela España, deseándoles a las y los jóvenes que sea una gran experiencia, colaborando en la construcción de una sana convivencia al interior de las aulas”, indicó la autoridad educativa.

Por su parte, el SLEP Magallanes ha desplegado un acompañamiento técnico-pedagógico continuo, trabajando junto a los equipos directivos y comunitarios de los establecimientos para identificar necesidades, mejorar prácticas docentes y fortalecer la gestión educativa, con herramientas como el Diagnóstico Integral de Aprendizajes.

“La misión del Servicio Local es garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa para todos los estudiantes de la región. Esto implica promover y potenciar el desarrollo de habilidades de los alumnos para aportar al clima del establecimiento. En todas las instituciones existen conflictos, por ello es importante relevar la resolución de estos conflictos entre los propios pares”, afirmó el director(s) del SLEP, Jorge Valdés Oróstica.

Comunidad Educativa Escuela España

La directora de la Escuela España, Bernardita Hurtado Díaz, expresó: “Cuando nosotros empezamos a diseñar las acciones para el Plan de Mejoramiento Educativo en el área de Convivencia Escolar, surgió la necesidad de contar con estudiantes que puedan ayudarnos a nosotros a identificar algunas dificultades que se pudieran presentar entre los compañeros, que también ellos vayan desarrollando estrategias para que puedan mediar en conflictos que se pueden suscitar dentro de la sala de clase y es ahí que les integramos dentro de nuestro plan de convivencia”.

El estudiante Rafael Vásquez del 8° B explicó que la razón para participar en esta iniciativa fue apoyar a los compañeros para resolver sus conflictos. “Al tener buena convivencia hay mejor comunicación entre nosotros y así se pueden realizar actividades más fácilmente”, comentó.

Por su parte, Matilda Manríquez del 5° B dijo haberse motivado en “hacer un esfuerzo por la mejor convivencia para que no haya tantos conflictos. Yo creo que puedo opinar y ayudar un poco, poniendo empatía y amabilidad”, aseguró la alumna, agregando: “Yo les daría el mensaje de que traten bien a sus compañeros, tanto como a ellos también, para una mejor convivencia y que no haya bullying”.

En tanto que, Franco Robles, quien forma parte del 8° A, aprecia la buena convivencia en todos lados y especialmente en la escuela. En sus palabras: “Es importante, ya que somos niños, estamos en un lugar donde hay mucha gente y más que nada para que uno pueda estar bien y no tenga problemas, ya que esto ya igual es pesado para los profesores. Por ejemplo, si tuviste un problema, metiste la pata, no sé, peleaste con un compañero, solucionarlo a golpes no sería muy bien. Hay que tratar de solucionarlo con palabras o si no, con las personas mayores, con algún adulto”, explicó.

La motivación de Marilyn Mercado, del 7° A, fue: “No queremos ser como otras escuelas que tienen hartos conflictos. Yo creo que, si tienen amigos o amigas o a veces tienen encontrones con otras personas, que acepten a la persona tal como es y que no la critiquen ni nada de eso, para que cuando tengamos que unirnos no haya ningún conflicto”.

El presente convenio firmado entre la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Servicio Local de Educación Pública Magallanes se extenderá por un plazo de tres años a contar de esta fecha.