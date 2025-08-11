SENDA Magallanes se sumó a despliegue nocturno para prevenir riesgos en contextos de diversión

Junto al INJUV y diversas instituciones, se entregó mensajes de autocuidado promoviendo decisiones seguras y difundiendo canales de ayuda como el Fono Drogas y Alcohol 1412

En el marco del Mes De Las Juventudes, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) Magallanes participó activamente en el despliegue nocturno liderado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Magallanes, en coordinación con diversas instituciones regionales, con el objetivo de prevenir riesgos asociados a contextos de diversión nocturna.

Durante el fin de semana, se recorrieron pubs del centro de Punta Arenas, conversando con jóvenes de 18 años o más para promover conductas responsables y difundir el Fono Drogas y Alcohol 1412, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, todos los días del año, que entrega asesoría y acompañamiento.

Además, a través del sitio web www.senda.gob.cl, las y los jóvenes pueden acceder al chat de consultas, una herramienta de atención directa para resolver dudas y recibir orientación.

El director regional (s) de SENDA en Magallanes y Antártica Chilena, Álvaro Díaz Roa, destacó la importancia de estas acciones señalando que “Estar presentes en los espacios donde las y los jóvenes se divierten nos permite entregar información oportuna y herramientas para que tomen decisiones seguras. Queremos que sepan que no están solos ni solas, que existen canales como el 1412 o el chat en nuestra página web, que están disponibles en forma gratuita para brindar apoyo”.

Esta iniciativa contó con la participación y apoyo de la Seremi de Desarrollo Social y Familia Magallanes, la Seremi de Salud Magallanes, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes, Carabineros y la Seremi de Seguridad Pública de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El trabajo y articulación de la oferta de las distintas instituciones del Estado es una materia fundamental contenida en el Plan de Acción de Drogas 2024-2030 que busca ofrecer respuestas articuladas e integrales, que permitan que la prevención, el tratamiento y la integración social estén presentes en todas las políticas públicas.