Concluye segunda jornada en área de búsqueda en Bahía Sea de tripulantes pescadores desaparecidos

Región de Magallanes y Antártica Chilena. Tras cumplirse 48 horas desde el inicio del Caso SAR “Ana Belén”, este 23 de agosto concluyó la segunda jornada de operaciones en Bahía Sea, sin novedades respecto del hallazgo de los tres tripulantes aún desaparecidos de la Lancha Motor “Ana Belén”.

Durante la mañana, efectivos aeronavales del Helicóptero N-44 evacuaron con éxito al tripulante Juan Andrés Rojas Casco, quien fue trasladado a bordo del OPV “Marinero Fuentealba” para su posterior navegación a Puerto Williams, situación que se concretó alrededor de las 19:00 horas.

Tras su extracción aérea, el paciente fue estabilizado y monitoreado por personal de sanidad naval en la unidad, hasta su ingreso al Hospital Comunitario Cristina Calderón, adonde fue derivado cerca de las 20:15 horas de este sábado, tras 6 horas de navegación.

El Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Capitán de Navío Manuel Iturria Juillerat, quien encabeza el dispositivo de búsqueda desde el Distrito Naval Beagle, destacó que se mantiene un esfuerzo permanente en el área. “Aún estamos trabajando arduamente, considerando que el sector es complejo en términos geográficos, marítimos y de viento. No hay que olvidar que seguimos operando en pleno invierno, en una de las zonas más australes del mundo, a la altura del paralelo 55 del continente americano”, señaló.

El Comandante Iturria agregó además: “El hallazgo de Juan Rojas nos ha devuelto esperanza, pero debemos ser responsables y realistas: las condiciones del naufragio, la temperatura del agua y el tiempo transcurrido hacen muy compleja la operación. Seguiremos desplegando todos nuestros medios para entregar certezas a sus familias”.

Las labores de rebusca continuarán mañana domingo 24 de agosto en el área de operaciones, a la espera de confirmar nuevos hallazgos. Para la zona de Bahía Sea, el pronóstico meteorológico anticipa mar gruesa y vientos cercanos a los 30 nudos (56 km/h), con rachas de hasta 35 (65 km/h,) además de cielos cubiertos y precipitaciones.