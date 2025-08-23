Economista de la Universidad de Harvard se reúne con empresarios en Porvenir

El economista y fundador del Growth Lab de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, se reunió con representantes de los sectores productivos de Tierra del Fuego.



El objetivo de este encuentro fue conocer la realidad local para generar un diagnóstico que identifique los principales desafíos y oportunidades para mejorar la economía de la provincia con visión innovadora y sustentable.

La iniciativa fue convocada por el Ministerio de Economía y su representante en la región, Marlene España, junto al Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.