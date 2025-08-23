Gobernación Marítima de Puerto Williams confirma hallazgo de tripulante con vida en sector de Bahía Sea





Región de Magallanes y Antártica Chilena. Siendo aproximadamente las 10:31 horas, embarcaciones particulares, en coordinación con la Gobernación Marítima de Puerto Williams, lograron ubicar a Juan Andrés Rojas Casco, integrante de la Moto Nave “Ana Belén”, siniestrada desde el pasado 21 de agosto.



El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona, desde el Helicóptero N-44 se lanzo un nadador de rescate que lo ayudó a nadar hasta la LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos.



Las labores de rebúsqueda se mantienen activas en el área para dar con el paradero del resto de la tripulación, en el mismo sector donde previamente fueron hallados restos náufragos. En la zona continúan desplegados medios de superficie y aeromarítimos que, desde primeras horas de la jornada, apoyan las tareas de búsqueda y rescate.