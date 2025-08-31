Continúa despliegue de búsqueda y salvamento marítimo de pescadores extraviados en área de Puerto Williams

Una nueva jornada del despliegue multidimensional de la Armada de Chile en el área de Puerto Williams finalizó este 30 de agosto, en donde fueron desplegados medios de superficie y aeronavales en el área de búsqueda.

Durante la jornada se operó en coordinación con lanchas de pescadores que se han sumado a las tareas, de igual manera manteniendo contactos y reuniones periódicas con familiares quienes han sido informados de las distintas acciones en el área.

Por medio de la Gobernación Marítima de Puerto Williams, los esfuerzos se han mantenido en el área para dar con el paradero de los pescadores desaparecidos, en un operativo que se ha extendido por 10 días y que continuaran durante la jornada del 31 de agosto.