PDI y Fiscalía de Magallanes desarticulan red criminal de la Operación «Zares del Contrabando»

PDI y Fiscalía desarticulan red criminal en la “Operación Zares del Contrabando”

Punta Arenas. Un amplio operativo policial permitió a la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Local, desarticular una organización criminal dedicada al contrabando y otros ilícitos económicos en la región de Magallanes.

La investigación, denominada “Operación Zares del Contrabando”, se extendió por cerca de un año y fue liderada por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Punta Arenas. Como resultado, 15 personas fueron detenidas por los delitos de contrabando, asociación ilícita, lavado de activos y receptación aduanera.

Durante los allanamientos realizados este jueves y viernes en distintos sectores de la ciudad, los detectives incautaron 19 vehículos, además de $120 millones en efectivo de diversa denominación. Asimismo, se decomisaron 100.000 cajetillas de cigarrillos de ingreso ilegal al país.

Desde la PDI destacaron que el golpe a esta red constituye uno de los procedimientos más relevantes en materia de crimen organizado económico en la zona austral, y recalcaron que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias judiciales.