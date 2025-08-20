Coordinadores de Convivencia Escolar del SLEP Magallanes dan los primeros pasos para conformar red comunal en Puerto Natales

En la biblioteca CRA del Liceo Bicentenario Gabriela Mistral de Puerto Natales se desarrolló una significativa reunión de coordinadores de convivencia escolar, convocada por la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública Magallanes. La jornada fue liderada por los profesionales Sebastián Muñoz y Carolina González de la oficina central del SLEP en Punta Arenas.

El objetivo principal de esta instancia fue dar forma a la red comunal de convivencia escolar de Puerto Natales, una iniciativa que se enmarca dentro de un proceso general de conformación de redes técnicas en los distintos ámbitos educativos del territorio donde el Servicio tiene injerencia.

Asimismo, esta red busca fortalecer el trabajo colaborativo entre los establecimientos educacionales de la comuna, promoviendo una gestión articulada y contextualizada en el área de la convivencia escolar.

Entre las metas estratégicas propuestas desde el Servicio para esta red se encuentran coordinar colaborativamente acciones entre el sostenedor, los establecimientos y las instituciones del intersector para abordar de manera integral los desafíos que afectan la convivencia escolar y potenciar aquellos elementos que estén dando frutos; e implementar acciones con pertinencia local, adaptadas a las realidades y necesidades específicas de los establecimientos que integran la red comunal de Natales.

Durante la sesión se avanzó en la elección de un coordinador comunal, responsabilidad que asumió el docente del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, Fabián Caro, quien tiene 8 años de experiencia como encargado del departamento de convivencia en ese establecimiento. Además, en pos de consolidar el trabajo mancomunado de la red se estableció la periodicidad con que se realizarán las reuniones, las que se llevarán a cabo de manera mensual en algún establecimiento de la comuna.

Esta iniciativa representa un paso importante en el fortalecimiento de la convivencia escolar como eje fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y refleja el compromiso del SLEP Magallanes con una educación pública de calidad, inclusiva y territorialmente pertinente.