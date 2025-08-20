Escuela Especial Mi Mundo organiza Seminario Internacional sobre autismo en la Patagonia

Con 14 años de trayectoria en la formación y acompañamiento de niños, niñas y jóvenes con discapacidad y retos múltiples, la Escuela Especial Mi Mundo anunció la realización del Seminario Internacional “Miradas que transforman: derecho, concientización e inclusión del autismo en la Patagonia”, instancia que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto en el auditorio de INACAP Punta Arenas, entre las 8:00 y 18:30 horas.

El establecimiento, que atiende a 50 estudiantes de entre 2 y 16 años con apoyo de un equipo multidisciplinario de educadoras diferenciales, técnicos en educación especial, fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional, psicóloga y trabajadora social, busca con esta iniciativa fortalecer la educación inclusiva y abrir espacios de aprendizaje a toda la comunidad.

La actividad es financiada gracias a un proyecto adjudicado en el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) de SENADIS, y reunirá a destacados especialistas y activistas en neurodivergencia. Entre ellos, el profesor Edu Sotelo, desde Buenos Aires (Argentina); el colectivo Asombra Serey y sus autismo experiencias, de Santiago; Romina Jara, fundadora de la agrupación Familias para la Neurodivergencia de Quilpué; además de las profesionales locales Sandra Vásquez, fonoaudióloga, y Angelina Segura, terapeuta ocupacional.

El seminario busca generar instancias de educación, diálogo y concientización sobre el autismo, construyendo aprendizajes tanto desde la experiencia de los expositores como de la propia audiencia. “Este espacio está pensado para toda la comunidad, con el propósito de avanzar en inclusión y en el reconocimiento de los derechos de las personas neurodivergentes y sus familias”, destacaron desde la organización.