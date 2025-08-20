Premio Nacional del Medio Ambiente destaca valor del proyecto «Respira Patagonia» para recuperación de la estepa, patrimonio natural de la región de Magallanes

Punta Arenas, 20 de agosto de 2025.- En el marco de un conversatorio realizado en el Club Croata de Punta Arenas, el Premio Nacional de Medio Ambiente, Nicolo Gligo Viel, subrayó la relevancia de iniciativas como Respira Patagonia, impulsado por Plan-C, para enfrentar los desafíos de la crisis climática y la degradación de los ecosistemas.



Gligo recalcó que, “el principal impacto y objetivo fundamental de Respira Patagonia es la recuperación de la pradera, más allá de la fijación de carbono. Este último es un mecanismo que permite generar recursos internacionales, pero lo verdaderamente valioso es cómo esos recursos se convierten en una herramienta para restaurar un suelo que hoy sigue erosionándose progresivamente. Respira Patagonia destaca además por su escala y proyección masiva, lo que lo convierte en una iniciativa única en el país”, indicó. “Creo que debemos darle todo el apoyo posible, porque representa una oportunidad concreta para revertir la degradación y avanzar hacia un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable para la región”.



Respira Patagonia se presenta como uno de los proyectos de acción climática más innovadores a nivel nacional, con la participación de un importante número de ganaderos con una proyección territorial que bordea las 350 mil hectáreas. Fernando Baeriswyl, Ingeniero Agrónomo y Director de Innovación del proyecto detalló que, “el enfoque de esta iniciativa se basa en prácticas regenerativas, la conservación de la biodiversidad y la implementación de planes de manejo predial orientados a la restauración de suelos esteparios. A través del mercado voluntario de carbono, se proyecta generar beneficios ambientales y económicos de largo plazo”.



La obra más reciente de Nicolo Gligo (y otros), América Latina y El Caribe: una de las últimas fronteras para la vida, plantea la urgencia de impulsar modelos de desarrollo que integren ciencia, políticas públicas y ordenamiento territorial. Sus reflexiones dialogan directamente con el propósito de Respira Patagonia: ofrecer soluciones basadas en la naturaleza que articulen la acción climática global con la realidad local de la Patagonia.



De este modo, la visita del académico refuerza el impacto local y la proyección internacional de Respira Patagonia como iniciativa que no solo contribuye a la mitigación del cambio climático, sino que también genera nuevas oportunidades para la recuperación de los ecosistemas de la estepa regional.

