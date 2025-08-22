EDELMAG incorpora mapa digital para informar a clientes sobre el estado del suministro eléctrico

Con el objetivo de entregar información clara y oportuna a la comunidad, la Empresa Eléctrica de Magallanes, EDELMAG, habilitó en su sitio web www.edelmag.cl un nuevo Mapa de Suministro, herramienta que permitirá a los clientes conocer en tiempo real los sectores afectados por eventuales cortes de energía.

La plataforma ofrece una visualización rápida y simple: en color rojo se identifican los cortes por emergencia y en color azul los cortes programados, entregando además datos relevantes como el número de clientes afectados y el tiempo estimado de reposición.

A través de esta innovación, EDELMAG busca potenciar la inmediatez en la entrega de información, reforzando la comunicación directa con sus clientes. “Hemos desarrollado una herramienta en nuestra página web www.edelmag.cldenominada ‘Mapa de Suministro’ donde nuestros clientes pueden verificar si su dirección está sujeta a algún tipo de corte programado o de emergencia, además se va a desplegar la información asociada al tiempo estimado de reposición. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros clientes que en caso de dudas o consultas asociadas a interrupciones visiten nuestra página web y puedan rescatar toda la información asociada para conocer si efectivamente su dirección está afectada a algún tipo de interrupción”, comentó el Gerente Comercial y Atención al Cliente de EDELMAG, Diego Díaz.

Cabe destacar que en la página web también se seguirá publicando el detalle escrito de los cortes programados por cuadrantes y los cortes futuros de la semana. De esta manera, mientras el Mapa de Suministro entrega la información inmediata sobre lo que está ocurriendo en el día, los listados complementan con la programación anticipada de interrupciones.

Este mapa se suma a los canales de atención telefónica 800 800 400, la red X @edelmag_sos y Whatsapp + 56 98370 0595.

Esta nueva herramienta digital representa un avance en la atención y servicio hacia los clientes de EDELMAG, fortaleciendo el acceso a información confiable y en línea sobre el suministro eléctrico en la región.