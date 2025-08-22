Octava Compañía de Bomberos «Bomba 18 de Septiembre» de Punta Arenas celebró su 50° aniversario

La Octava Compañía de Bomberos “Bomba 18 de Septiembre” conmemoró su quincuagésimo aniversario en una emotiva ceremonia realizada el 21 de agosto, destacando medio siglo de compromiso y servicio voluntario a la comunidad de Punta Arenas.

El acto contó con la presencia del Gobernador Jorge Flies Añón, la Alcaldesa Protocolar Alicia Stipicic Mackenney, el Superintendente de Bomberos Patricio Cárdenas Agoni, el Comandante de Bomberos Pedro Alvarado y el Director de la Compañía Carlos Oyarzún Saldivia, además de autoridades, voluntarios, vecinos y familiares que quisieron acompañar esta significativa celebración.

La Octava Compañía fue fundada el 21 de agosto de 1975, fruto de un proceso gestionado por Monseñor Alejandro Goić Karmelíc y por los propios vecinos de la Población 18 de Septiembre, quienes, a través del Comité Pro Compañía de Bomberos, impulsaron la creación de esta unidad que hoy se erige como un símbolo de identidad y solidaridad comunitaria.

En la ceremonia se destacó la trayectoria de los voluntarios, el espíritu de servicio que ha caracterizado a la compañía desde sus inicios y el compromiso permanente de sus integrantes en la protección de la comunidad frente a emergencias y desastres.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio por los Bomberos caídos en Actos de Servicios.

La Municipalidad de Punta Arenas, las demás instituciones bomberiles y el Gobierno Regional de Magallanes, junto a las autoridades presentes, felicitaron a la Octava Compañía por estos 50 años de historia, reafirmando el valor de la labor bomberil como pilar fundamental en la seguridad y cohesión de la ciudad.

Hay que señalar que en esta emotiva actividad, se condecoró a Juan Carlos Barrientos Mora por 50 años de servicio y se le reconoció como bombero insigne de Chile.

Asimismo, se nombró la sala del director como Edmundo Ruiz y la sala de dirección se llama Sergio zapata en honor a los bomberos fallecidos en actuaciones de servicio.