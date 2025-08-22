Tercera Zona Naval despliega amplio operativo de búsqueda tras hundimiento de embarcación “Ana Belén”.

En la unidad se encontraban a bordo 4 tripulantes que informaron como última ubicación el sector de las Islas Stewart e Isla Gilbert, colindantes a un inhóspita área oceánica dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. Son 114 los servidores navales desplegados en diferentes medios en el área.

Región de Magallanes y Antártica Chilena.- Durante la tarde del 21 de agosto se activó un operativo de búsqueda y rescate (SAR) en la zona sur de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, luego de recibir la alerta por el hundimiento de la lancha a motor “Ana Belén”, con cuatro tripulantes a bordo.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 19:00 horas a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas por el armador de la embarcación por medio del número Emergencia Marítimas 137, señalando que ésta se encontraba en las cercanías de las IslasGilbert e Isla Stewart(cerca de 200 kilómetros al sur de Punta Arenas), jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Williams.

Tras no lograr establecer contacto con la tripulación, se dispuso la activación inmediata del protocolo SAR, coordinando la Tercera Zona Naval el despliegue de medios navales y aéreos, entre ellos el Patrullero de Servicio Generales “Isaza”, Unidad Marítima LSR 4430, Lancha de Servicio General “Alacalufe”, Patrullero Oceánico OPV 83 “Marinero Fuentealba”; el avión de exploración aeromarítima Naval N-264 dependiente del Grupo Aeronaval Sur y la aeronave Naval N-44 dependiente del Destacamento Aeronaval de Puerto Williams, además del apoyo de embarcaciones pesqueras de la zona, coordinando desde el Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Punta Arenas el operativo.

De acuerdo con la información proporcionada por el armador, a bordo del “Ana Belén” viajaban cuatro personas de nacionalidad paraguaya. Durante la operación se han realizado coordinaciones con autoridades locales, sindicatos de pescadores y familiares de los tripulantes, quienes fueron informados permanentemente de las acciones emprendidas.

El Comandante del Distrito Naval Beagle y Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Capitán de Navío Manuel Iturria Jullierat detalló que “El área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa. Son 114 servidores navales desplegados en total y mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”, señaló.