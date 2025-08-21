EDELMAG realiza charla sobre energía a alumnos de la escuela 18 de Septiembre

Más de 30 estudiantes de sexto básico de la escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas aprendieron de energía y eficiencia energética, gracias a una charla llevada a cabo por el equipo de Desarrollo de Proyectos de EDELMAG.

El encuentro, que fue liderado por Ian Alfsen, Especialista de Expansión y Nuevos Desarrollos de la eléctrica, y que contó con la participación del entretenido corpóreo “Edelman”, tenía como finalidad que los alumnos aprendan sobre la generación de energía y sobre las diferentes medidas de ahorro de electricidad en sus hogares y en su día a día.

“Estamos haciendo estas charlas para concientizar a los niños sobre el ahorro y la eficiencia energética. También conversamos sobre las energías renovables y cómo ellos pueden ayudar haciendo uso eficiente de la electricidad y cuidar el medio ambiente” declaró Alfsen.

Desde el establecimiento, el docente a cargo de la actividad, el profesor de Ciencias Naturales, Carlos Rodríguez, valoró la instancia y comentó que “esta es una actividad muy significativa para nosotros como comunidad educativa, ya que es muy importante queuna empresa regional venga a aportar al desarrollo educativo de los estudiantes”.

Para finalizar, se expuso sobre la campaña “Ponte las Pilas por el Medio Ambiente” para que los niños y niñas puedan saber qué hacer con las pilas en desuso y dónde pueden entregarlas para cuidar el planeta.