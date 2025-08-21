Obituario Fest se realizó en Río Gallegos

La mañana del viernes Puerto Natales estaba cubierto de una densa neblina y la temperatura era muy baja, junto a unos amigos emprendimos viaje hacia Rio gallegos, cuando llegamos al primer control policial ya no había neblina y pensábamos que habíamos salido de la cúpula, el inicio de nuestra aventura parecía un cuento de Stephen King, viajamos por la ruta chilena, después de recorrer 420 kilómetros llegamos a nuestro destino, en la mañana contemplábamos el océano pacifico y en la tarde el océano atlántico, aquella tarde estaba muy agradable en la ciudad.

Nuestra misión era poder asistir al Obituario fest, porque este 15 de agosto, se llevaría a cabo una fiesta de metal de primer nivel en la Sociedad Rural con la participación de Christian Bertoncelli, Larry Zavala, Jeriko mas la banda local Hyelish.

La neblina se había apoderado de Rio gallegos y el frio reinaba, la noche invitaba a un festín de Heavy Metal, las puertas del local se abrieron a las 21:30 y a partir de las 22:00 comienza la actuación de la banda local, Hyelish que con 15 años de experiencia nos golpean con su descarga de Metal extremo, el sonido impecable, la actuación perfecta y esto es solo el comienzo.

Posteriormente le tocó el turno a Cristian Bertoncelli (que formó parte de las agrupaciones más importantes del género del rock heavy metal argentino, entre ellas Horcas, Imperio y Renacer; en la cual, integra esta última. También realiza una carrera como solista) que estuvo acompañado de una espectacular banda, que son lujo verlos en vivo, el tiempo transcurre y se comenzaron a escuchar sus temas clásicos, a estas alturas la gente se sabía todas las canciones las cantaban todas, todo parecía un gran karaoke de Metal, en algunos temas los acompaño el guitarrista y productor local en guitarra Jonathan Becker.

Luego de un breve intermedio, logran subir al escenario los Jeriko una gran banda que viene haciendo Metal desde el año 1992, su actuación fue impecable, nuevamente la sala se transformó en un karaoke gigantesco, la pasión que tenía la gente con la banda era increíble, Jeriko brindo un espectáculo maravilloso, donde se lograba amalgamar la música con el público de manera perfecta. Tocan música del alma para mucha gente que lo está pasando mal, pero que resisten gracias a un discurso que invita a continuar luchando.

Afuera golpea el invierno, pero no importa, después de algunos minutos donde se solucionaban unos problemas técnicos le toca subir al escenario a Larry Zavala junto a su banda, el con sus 70 años es una leyenda en Argentina, fue parte de Nepal, una gran banda de Thrash Metal con letras con contenido social, su actuación no dejo indiferente a nadie, todo parecía perfecto, y de paso estábamos frente a una leyenda, su set fue ajustado y coherente con su discurso, muchos pensábamos que fuimos parte a un momento histórico aquella noche. Fue muy emotivo cuando Larry saludo al público y se mostró contento porque le habían contado que había algunas personas que habían cruzado la cordillera para asistir al festival.

Me ubiqué cerca de la valla que estaba frente al escenario para tomar algunas fotos y de pronto un joven de pelo largo me pregunta de qué lado de la Patagonia era, le respondí que era de Puerto Natales y él me decía que de gobernador Gregores, (el joven recorrió 427 kms y nosotros 420 kms para poder asistir al show) terminamos abrazándonos y festejando nuestra pasión por el Metal.

Sin lugar a dudas esto era una fiesta, la fiesta de los 15 años que cumplía el festival que ha congregado muchas bandas importantes de Argentina, Chile y también de México.

El profesionalismo de dicho evento resalta, buen sonido, buen backline, seguridad, venta de bebestibles y de comida, la organización se ha preocupado hasta del último detalle para generar una velada inolvidable.

Aquella noche se reunieron en el Obituario Fest muchos seguidores del Metal, que llegaron desde muchos lugares de Patagonia y que se habían desplazado para poder presenciar tan digno recital con grandes bandas del Metal.

Felicitaciones para la organización, para las bandas, para los seguidores que hicieron una noche inolvidable.

A la mañana siguiente emprendimos el viaje hacia Puerto Natales serian 420 kms pero eso no importaba, la alegría que llevábamos rebosaba en nuestros corazones, el paisaje era hermoso, nieve, escarcha, guanacos, zorros, ovejas y el telón de fondo de un paisaje alucinante, la banda sonora era de Judas Priest, sabíamos que habíamos asistido a un evento histórico y eso nos llenaba de alegría.

Fotografías de Juan Salvador Miranda Vios