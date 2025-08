El Yagan Fest llegó para quedarse en Puerto Natales | Juan Salvador Miranda

Los años pasan, pero la actitud continua, esa es la realidad para muchos que aún se mantienen en

la senda del rock.

El sábado 26 de julio es una fecha emblemática para los seguidores del Metal en Ultima Esperanza

ya que se conmemoraban los 33 años de la primera tocata de Metal (organizada por La Zine Death

Attomic) hay que recordar de que se realizó en la junta de vecinos número cuatro.

Los organizadores del Yagan Fest manifestaban de que el evento que ellos armaron, nacía para

poder dar continuidad a los recitales de Metal, además porque en invierno no pasa nada en la

ciudad, y la idea de ellos es mantenerse en el tiempo y continuar trabajando para realizar recitales

en Puerto Natales. Sin lugar a dudas es algo respetable lo que ellos buscan.

Es importante señalar de que la producción realizo autogestión para poder llevar adelante el

evento.

Aquel sábado los termómetros marcaban temperaturas bajo cero, el frio se sentía y calaba los

huesos, pero había una cita especial, a la cual muchas personas estaban convocadas, una suerte

de ritual del cual, en muy pocas oportunidades se dan en la ciudad, salvo Los Búfalos Mojados que

llevan realizando un Metal fest, que ya va en su décima edición, pocas veces se pueden

contemplar recitales de Metal en la ciudad.

A las 18:30 se abrieron las puertas, poco a poco comenzó a llegar la gente al local, a pesar de la

baja temperatura, el marco de público fue respetable, el evento se realizó en la junta de vecinos

número 6, cerca de las 22 horas comenzó el show.

La primera banda que abrió el show era proveniente de 28 de noviembre vecina localidad ubicada

en Argentina, el nombre de dicho grupo es “Latrodectus Mactans” que tocaron un metal potente

que no dejo indiferente a nadie, afuera escarchaba sin parar pero el ánimo en la tocata era alto,

luego toco el dúo proveniente de Punta Arenas “Ushkulkur” que con su potencia y buenas ideas,

que no dejo indiferente a nadie, parecía que estábamos en otra realidad, la noche estaba

encantadora en dicha junta vecinal, se reencontraban los viejos amigos, la camaradería y las ganas

de disfrutar aquellos momentos era notoria, ahí se percibe el ritual, al terminar su actuación le

dúo de Punta Arenas, le tocó el turno a la banda “Last Humanity” local que cultiva un Death metal

sin concesiones, sonaron brutales y potentes, la gente los miraba con atención, su set fue

demoledor, después de ellos toco la banda de Punta Arenas “Skarbrand”, que con su thrash metal

de la vieja escuela nos hizo viajar a nuestros tiempos de juventud y nos recordó de dónde

venimos, la banda es muy recomendable, por cierto hace poco tiempo sacaron un potente nuevo

disco, habían pasado varias horas de show y el ánimo aún era alto, pero como sabemos, todo llega

a su fin, los encargados de cerrar la jornada eran provenientes desde Santiago, hace su aparición

“Skullkrieg”, un grupo, que sorprendió gratamente a los asistentes, y que a pesar de algunos

problemas de sonido que afectaron la actuación del grupo, ellos tocaron con mucha actitud sobre

el escenario honrando a la vieja escuela del Metal.

Aunque el show se había acabado, se podían ver los rostros felices de los asistentes, afuera

escarchaba, pero eso no importaba, lo que se había vivido aquella noche quedaría como una

marca de fuego en las almas de los asistentes.

La producción logro sacar adelante un gran show, las bandas pudieron realizar un buen

espectáculo, el público se veía satisfecho, aun así, para ser el primer Yagan Fest, pero puedo

afirmar con seguridad de que el evento llegó para quedarse en Puerto Natales.

Me imagino que habrá muchos Yagan Fest para un futuro cercano.

Este invierno tuvo algo muy importante que hacía falta y eso se agradece.

Solo resta decir que la noche fue inolvidable y que hay que agradecerle a la organización por haber

entregado un espectáculo donde el Metal extremo fue el mínimo común denominador para

muchos de los asistentes.

Solo resta desear lo mejor para Indian Pro, que realizaron una tremenda labor, las cosas

funcionaron porque el trabajo realizado por los organizadores fue fundamental para poder llevar a

cabo un evento auto gestionado.

Fotografía: Indians Pro