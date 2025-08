Salud Magallanes suma nueva estrategia territorial para reducción de listas de espera

A fin de incidir por medio de la telemedicina y tecnologías a mejorar el acceso a la atención médica en comunidades remotas o con dificultades de acceso, fueron presentadas las maletas (2) de telemedicina y sus equipos, considerados en el Proyecto Join Mobile Clinic, suscrito por el Servicio de Salud Magallanes junto a la empresa japonesa Allm Inc.

Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud, comentó que el Servicio se encuentra muy agradecido por la colaboración con esta empresa, que ha promovido la disposición del equipamiento necesario para dotar y llevar a los equipos clínicos a los distintos territorios de la región de Magallanes. “Estamos muy contentos porque como Servicio, hemos materializado un convenio suscrito en el mes de marzo con la empresa Allm Inc., para implementación del proyecto Join Mobile Clinic, que nos va a permitir a través de unas maletas que están dotadas de múltiples equipos, reducir listas de espera y desplegarnos por todo el territorio tanto en hospitales comunitarios como Postas de Salud Rural, brindando atenciones de salud a las comunidades más apartadas, evitando que los pacientes tengan que trasladarse hasta Punta Arenas por una atención o para realizarse exámenes”, indicó la autoridad de salud.

Por su parte, Francisca Cáceres, product manager de Allm Inc., señaló que, “este proyecto busca el uso de dispositivos médicos portátiles, que permitan acercar la salud al sitio de cuidado del paciente y no necesariamente en el hospital, sino más bien acceder a los pacientes que en el caso de Magallanes, tienen mayor dificultad de acceso a ciertos exámenes y o atenciones médicas”, indicó la representante de Allm Inc.

Agregando que, “los equipos entregados al Servicio de Salud consideran 2 retinógrafos digitales portátiles, que no requieren dilatación pupilar, que toma una excelente imagen y además integra un filtro de inteligencia artificial que nos permite saber si hay algún tipo de alteración en el momento, antes de enviar el examen al oftalmólogo; tenemos un estetoscopio digital, 2 ecógrafos portátiles de cabezal lineal y convexo, 2 tonómetros aplanáticos para tomar la presión intraocular, 2 MESI Tablet con módulos de índice tobillo brazo, electrocardiograma y espirometría que permite hacer un análisis del paciente en menos de 5 minutos, todo integrado a nuestra plataforma de telemedicina que es Join, y que nos permite comunicar especialistas con profesionales que estén en el sitio de cuidado, y también un laboratorio portátil para determinar perfil lipídico, hemoglobina glicosilada y ACR (relación albúmina/creatinina en orina)”, informó la Product Manager de Allm Inc.

Andrés Oval, encargado Unidad de Proyectos e Innovación en Salud del organismo sanitario, comentó que la alianza virtuosa con la empresa japonesa, se sustentó en “la búsqueda de iniciativas o fondos que nos permitan dar respuesta a lo que necesita nuestra región, soluciones que sean portátiles, que nos permitan atenciones remotas, que utilicemos todas las herramientas que existen actualmente como inteligencia artificial y otros sistemas integrados que nos permitan dar solución a problemas de salud en zonas aisladas”, acotó.

Por su parte, Jose Luis Valdebenito, referente de Hospital Digital en Salud Magallanes, señaló que el objetivo central de esta iniciativa es llegar a todo el territorio, considerando a las Postas de Salud Rural, a los Hospitales Comunitarios de Porvenir y Puerto Williams, además de avanzar en trabajo asociativo con otras instituciones, por ejemplo, con SEREMI de Salud por hidatidosis. “Lo fundamental es beneficiar a los usuarios que se encuentran más aislados de los establecimientos y eso va a significar llegar con equipamiento hasta sus territorios, entonces el beneficio para el usuario es garantizarle el acceso con tecnología, equipamiento y atención a lugares remotos”, puntualizó el profesional.