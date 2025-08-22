Equipos SAMU enfrentaron emergencia por interrupción de red

Alrededor de las 10.00 horas de hoy, el sistema de red telefónica de emergencia registró una caída e intermitencia del número 131, en nuestra región, como también en diversas zonas del país.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, la intermitencia del servicio se produjo por caída de la red troncal del proveedor del servicio, Entel.

Nuestro equipo SAMU activó sus planes de contingencia, incluyendo la coordinación con el ABC de la emergencia, esto es Ambulancias, Bomberos y Carabineros; el aviso a establecimientos de la Red Asistencial; información de contingencia a través de redes sociales y medios de comunicación; además de coordinación para contacto alternativo por emergencia a los fonos 132 y 133.

Consignar que a las 11.30 horas el servicio ya estaba operativo.