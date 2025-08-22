Puerto Natales afianza su preparación para la temporada turística 2025-2026

Puerto Natales, 19 de agosto de 2025. – La Alcaldía de Puerto Natales y la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones conjuntas que aseguren una ciudad preparada, ordenada y acogedora de cara a la temporada turística 2025-2026.

Entre los acuerdos destacan la realización de actividades culturales y deportivas en septiembre, la bienvenida oficial a los corredores de eventos deportivos y un plan de mejoramiento urbano que contempla limpieza de calles, renovación de señalizaciones viales y la definición de un estacionamiento para visitantes en el centro.

En el ámbito gastronómico, se comprometieron recursos municipales para mantener la certificación internacional que posiciona a Puerto Natales como Capital Gastronómica, mientras que se fortalecerá la promoción de Fiestas Patrias como atractivo turístico y la planificación anticipada del turismo de invierno 2026. También se abordó la creación de una tarjeta vecinal con beneficios para residentes con impulsoal turismo, como una forma de integrar a la comunidad al desarrollo turístico.

“Estamos realizando todas las gestiones necesarias para que Natales, como ciudad turística, esté plenamente preparada para la temporada 2025-2026. Esto requiere planificación, coordinación público–privada y un compromiso conjunto con el desarrollo local”, señaló Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza.