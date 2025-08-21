Formalizan a tres imputados por homicidio y red de microtráfico en Punta Arenas

En medio de estrictas medidas de seguridad, este jueves se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas la audiencia en la que el Ministerio Público vinculó a tres personas con una red de distribución de drogas y con el crimen de Jorge Candelo Gamboa, ocurrido en julio en el barrio Prat.

El fiscal Fernando Dobson expuso que los acusados —identificados como F.A.S.M., C.A.L.C. y N.I.B.A.— actuaban como parte de una estructura delictual que comercializaba estupefacientes bajo la modalidad de entregas a domicilio. La investigación señala que, en ese contexto, la víctima fue contactada bajo engaños para concretar una transacción, la cual derivó en un asalto que terminó con su muerte.

De acuerdo a los antecedentes, Candelo fue atacado en su vehículo con un arma blanca, logrando pedir auxilio antes de ser trasladado al Hospital Clínico de Magallanes, donde falleció producto de una lesión torácica mortal.

Las diligencias desarrolladas por la policía —que incluyeron intervenciones telefónicas, vigilancias y peritajes a un automóvil usado en los hechos— permitieron al Ministerio Público atribuirles asociación ilícita y microtráfico, además de homicidio simple, calificación que recae en dos de ellos como autores y en el tercero como cómplice.

La audiencia, dirigida por el juez Franco Reyes, se centraba hasta esta tarde en la discusión respecto a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.