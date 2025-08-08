Estudiante de 15 años resulta lesionada en incidente de violencia escolar en el Insuco de Punta Arenas

Durante la tarde de este jueves 7 de agosto, un episodio de violencia escolar sacudió la tranquilidad del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Punta Arenas, dejando a una estudiante de 15 años con lesiones leves.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió poco después de las 14:00 horas, cuando se solicitó la presencia policial en el establecimiento. En el lugar, el inspector del liceo relató que la alumna habría sido agredida por otras cinco estudiantes del mismo recinto. La joven presentó lesiones en una de sus manos y fue derivada a recibir atención médica.

La dirección del Insuco, a través de un comunicado firmado por su directora, Ivonne Hermosilla Bellenger, informó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes, resguardando a la estudiante afectada, notificando a sus padres y a Carabineros. Asimismo, se iniciará una investigación interna para esclarecer lo sucedido.

“Reiteramos que como educadores no avalamos la violencia en ninguna de sus expresiones”, expresó la directora, reafirmando el compromiso del establecimiento con la convivencia escolar y la seguridad de su comunidad.

Por ahora, las circunstancias del incidente están bajo análisis. Mientras tanto, padres, apoderados y estudiantes permanecen atentos, esperando que se aclare lo ocurrido y que estos hechos no se repitan, recordando que la escuela debe ser siempre un espacio seguro para aprender y crecer.