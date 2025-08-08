Nicolás Aedo, estudiante que realizó su práctica profesional en INACH: “Con esta herramienta será más fácil apoyar nuevas investigaciones paleontológicas”

El joven, que cursa cuarto año de Geología en la Universidad de Concepción, contribuyó a la organización y sistematización de la colección paleontológica del INACH a través del software PastPerfect, recientemente adquirido por la institución polar.

Punta Arenas, 7 de agosto de 2025.- Las colecciones paleontológicas cumplen un rol clave en la ciencia: resguardan fósiles que ayudan a entender cómo ha evolucionado la vida en la Tierra. Además, son una herramienta fundamental para preservar el patrimonio natural y acercar el conocimiento de nuestra historia biológica a las comunidades.

Fue en este contexto que Nicolás Aedo Zapata, estudiante de cuarto año de la carrera de Geología de la Universidad de Concepción, realizó su práctica profesional en el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde asumió un importante desafío: colaborar en la organización y digitalización de la Colección Paleontológica de Antártica y Patagonia mediante un software especializado para museos.

Bajo la guía de los especialistas del Laboratorio de Paleontología del INACH Héctor Mansilla, curador de la colección paleontológica; la Dra. Cristine Trevisan, paleobotánica; y la Dra. Leslie Manríquez, geóloga, Aedo se integró al proyecto de sistematización de una de las colecciones científicas más importantes del país, que reúne cerca de ocho mil ejemplares. Su trabajo incluyó la implementación del software PastPerfect versión 5.0, recientemente adquirido por el INACH gracias al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos (FMIM) de la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Este programa facilitará la gestión, conservación, estudio y difusión de las piezas paleontológicas.

Durante tres semanas, el joven se dedicó a explorar las funcionalidades del sistema, adaptarlo al contexto paleontológico del Instituto y generar un manual en español para su uso. Este documento busca facilitar el trabajo de futuras personas investigadoras y personal técnico que utilicen el software. “Uno de los principales desafíos al trabajar con colecciones es que encontrar muestras específicas puede llevar mucho tiempo. Con esta herramienta será más fácil apoyar nuevas investigaciones paleontológicas, trabajos de tesis e incluso a actividades de divulgación”, expresa Aedo.

Pese a ser su primer acercamiento al mundo profesional, Nicolás destaca la responsabilidad y confianza depositadas en él desde el primer día. “Me dieron una tarea importante y eso me ha motivado muchísimo. Estoy trabajando principalmente con la colección antártica, específicamente con fósiles de la isla Snow, en la formación Cerro Negro, que contempla cerca de 500 ejemplares entre plantas e invertebrados marinos”, señala.

En su primera vez en Punta Arenas, el estudiante valora también la recepción y el grato ambiente de trabajo. “Ha sido una gran experiencia. Me han recibido muy cálidamente tanto en el INACH como en la ciudad. Siento que acá se respeta mucho la curiosidad científica y siempre me han ayudado a resolver mis dudas.”

Además del trabajo en laboratorio, Aedo espera a futuro poder participar en alguna expedición en terreno durante el verano, tiempo en que se desarrolla la campaña paleontológica en Cerro Guido. “Me encanta el trabajo en terreno y uno de los motivos por los que vine fue precisamente porque aquí se conjugan ambas cosas: terreno y laboratorio”, agrega.

Respecto a que si el INACH es una buena oportunidad para quienes dan sus primeros pasos en la ciencia reflexiona: “Es una institución científica que va directamente al trabajo de investigación. No son muchas las que permiten este tipo de acercamientos tan concretos fuera del ámbito universitario.”

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).