Lideres sociales iniciaron cuarta versión de escuela de dirigentes en salud

Por cuarto año consecutivo, la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, con apoyo de la SEREMI de Salud y del Servicio de Salud Magallanes, dieron el vamos a la Escuela de Dirigentes en Salud.

Esta actividad, que se enmarca en la conmemoración del Día del Dirigente Social y Comunitario, busca fortalecer la participación social y ciudadana, entregando conocimientos a los líderes sociales que diariamente recorren el territorio escuchando las inquietudes y requerimientos de sus vecinos y vecinas, como usuarios de la salud pública.

El objetivo de esta cuarta versión es capacitar a los integrantes de los distintos consejos de salud de la Red Asistencial, así como a quienes deseen formarse en esta área. La escuela, constará de 4 sesiones en la que se expondrá sobre desarrollo psicosocial para dirigentes comunitarios, Primera Ayuda Psicológica (PAP), Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona (ECICEP) y Ley de Urgencia.

En su primera jornada, Tatiana Leuquén, Presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud, manifestó: “Hemos iniciado la escuela de dirigentes en salud, no nos acompañó mucho el clima en realidad y eso afectó un poquito la asistencia, pero sí tuvimos un buen grupo en que hemos trabajado en el tema de los Primeros Auxilios Psicológicos que nos permite mejorar nuestro apoyo y ayuda a nuestros pares en alguna circunstancia. Tenemos otros temas de interés y estamos invitando a todos los que estén trabajando en los Consejos de Desarrollo y agrupaciones de voluntariado, son todos bienvenidos”.

La dirigente, comentó que esta es una experiencia gratuita que se ha repetido año a año. “Ojalá otros se sumen, quedan tres jornadas, así que espero que tomen la iniciativa como una forma también de educación y formación”, indicó Tatiana Leuquén.

En la oportunidad, se realizó una breve inauguración con saludos y palabras de los dirigentes asistentes, de autoridades y personeros que acompañaron en esta primera jornada como la SEREMI de Salud, Lidia Amarales; la Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez; el Director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras; la Directora Regional de FONASA, María Inés Araya; el agente de la Superintendencia de Salud, Rodrigo Rosas, y los directores de Centros de Salud, Marioly Troncoso, del CESFAM Dr. Juan Damianovic; Martín Arguedas del CESFAM 18 de Septiembre y Lorena Ruiz, del CESFAM Dr. Thomas Fenton. Además de profesionales de la salud primaria.

La SEREMI de Salud, Dra. Lidia Amarales, manifestó: “Estoy feliz que mi primera actividad pública sea con la Unión Comunal de Consejeros en el ámbito de la salud, porque son ellos una parte tremendamente importante de la comunidad, que acerca la comunidad con la atención primaria y con la atención de la red asistencial. Son ellos los que nos dicen cuáles son las necesidades y requerimientos, desde una mirada integral de la salud, enfocada en lo biopsicosocial y no solo en lo médico. Es fundamental comprender que los dirigentes, la comunidad y las familias son clave para mantener a nuestros vecinos sanos y con calidad de vida. Por eso, valoro profundamente que esta actividad, en su cuarta versión, cuente con el respaldo de la SEREMI y del Servicio de Salud”.

De igual forma, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, felicitó la iniciativa, destacándola como una buena práctica desde la sociedad civil. “Siempre es bueno contar con capacitación y formación de nuevos dirigentes, porque para nuestro sector es importante el tener las referencias y poder trabajar con ellos como voz de la comunidad, por lo tanto, estas instancias donde desde el Servicio de Salud, desde la SEREMI, FONASA y la Superintendencia de Salud, participamos para fortalecer esta interacción de las instituciones en favor de la comunidad”, indicó la directora.

Agregando Verónica Yáñez, en contexto de la conmemoración del Día del Dirigente Social y Comunitario, “relevamos el afán y todo lo que ha puesto en esta convocatoria la dirigencia liderada por la Sra. Tatiana Leuquén, para congregar a personas interesadas en formarse, capacitarse e interactuar con las distintas instituciones de salud”, puntualizó.

Uno de los dirigentes históricos y presidente del Consejo de Desarrollo del CESFAM Carlos Ibáñez, Jorge Gallado, destacó la participación de tantas personas en esta Escuela porque “son ellos el empuje que hay que dar también a los consejos y no solamente a ellos, sino también a las Juntas de Vecinos. Hay gente presente, también de otras iniciativas, como la agrupación TEA y fibromialgia, entre otros. Entonces, yo creo que es un empuje bastante fuerte, porque nosotros cuando comenzamos, empezamos de poquito, y hoy día ya tenemos un poquito más fuerza, siempre vamos por la parte positiva y no negativa”.

Desde Atención Primaria de Salud, la directora del CESFAM Dr. Juan Damianovic, Marioly Troncoso, señaló que “los Consejos de Desarrollo son un pilar fundamental que se trabaja desde atención primaria, la participación de la comunidad debe ser escuchada desde todos los planos de la salud pública y en el caso de atención primaria, los programas se articulan con ellos; los Consejos se vinculan a través de nuestros encargados de participación con las comunidades y, la idea es potenciar el diálogo y poder seguir articulando acciones y trabajo en conjunto”, indicó.

Cabe consignar que, en la primera jornada de la IV Escuela de Dirigentes en Salud, la psicóloga Nicole Bahamonde, del Servicio de Salud, y la enfermera Carolina Ulloa, de la SEREMI, realizaron la presentación titulada “Primera Ayuda Psicológica”. En las próximas sesiones, las y los dirigentes abordarán las siguientes temáticas: Desarrollo Psicosocial para Dirigentes (13 de agosto), Ley de Urgencia (20 de agosto) y ECICEP: Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona (27 de agosto). La Escuela finalizará el 27 de agosto con la ceremonia de certificación de los participantes.