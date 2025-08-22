Experiencia educativa en Punta Arenas en el mes que recuerda a Piloto Pardo

Punta Arenas . Una delegación de estudiantes de enseñanza media del Colegio Luterano de la capital austral visitó el Museo Naval y Marítimo, en el marco de las actividades conmemorativas del mes que recuerda la hazaña ejecutada por el Piloto Luis Pardo Villalón en 1916.

Los alumnos, integrantes del club científico del establecimiento y acompañados por el docente Marco Antonio Pozo, recorrieron las salas del museo guiados por el Suboficial Sergio Gutiérrez Vásquez. La visita tuvo especial énfasis en la Sala “Piloto Pardo”, que reúne piezas y artículos vinculados al histórico rescate de la expedición de Sir Ernest Shackleton en la Isla Elefante hace 109 años.

El profesor Pozo subrayó la importancia de transmitir este legado a las nuevas generaciones: “ Con pocos recursos, Pardo logró una gran hazaña que debe ser difundida, para que la juventud comprenda que nuestra historia está integrada por héroes cuyo deber estuvo siempre por sobre las dificultades ”.

La actividad también buscó reforzar valores como la planificación, la resiliencia y la capacidad de alcanzar grandes objetivos a partir de acciones simples, inspirando a los estudiantes a proyectar estos aprendizajes en su vida cotidiana.–