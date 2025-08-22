San Gregorio refuerza seguridad vial con operativos del Plan de Invierno 2025

Con un masivo operativo informativo en las principales vías de acceso a la comuna, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) de San Gregorio reforzó las acciones del Plan de Invierno 2025, enfocadas en la seguridad vial y la prevención de accidentes durante la temporada invernal.



La jornada se desarrolló en dos puntos estratégicos: el Complejo Fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond, y el cruce Primera Angostura, sector balseo hacia Tierra del Fuego. Allí se entregaron trípticos con recomendaciones de conducción segura ante nieve, escarcha, viento, calzada húmeda, neblina y la presencia de animales en la ruta, como guanacos.



El operativo fue encabezado por la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, en coordinación con Carabineros de Monte Aymond y Cañadón Grande, Capitanía de Puerto de Punta Delgada, CONAF, Dirección de Vialidad del MOP y la Delegación Presidencial del Complejo Fronterizo Integración Austral. Los equipos repartieron material preventivo y conversaron directamente con los conductores para reforzar la importancia de la prudencia al volante y difundir los canales oficiales de ayuda en caso de emergencia.



“Nosotros como Municipalidad estamos atentos a todas las condiciones de ruta. Tenemos conexión directa con Frontera, con Vialidad, con Carabineros y con la Posta Rural de San Gregorio, para trabajar de manera conjunta. En estos operativos entregamos números de emergencia y recomendaciones de tránsito, porque nuestra comuna enfrenta condiciones adversas, desde neblina hasta la presencia de animales en la vía”, señaló Víctor Muñoz Novakovic, jefe de Servicios Generales y Emergencia de la Municipalidad.



El impacto del operativo fue valorado positivamente por los conductores. Una ciudadana argentina que recibió el material en Monte Aymond destacó: “Nos entregaron la folletería y una bolsita para no botar residuos, nos explicaron el estado de la ruta y nos dieron asesoramiento por la neblina. Me parece bárbaro. Excelente. Las rutas chilenas están súper señalizadas y da gusto transitar, la verdad. Cruzar la frontera es otra experiencia completamente distinta”.



Con este despliegue, San Gregorio refuerza su compromiso con la seguridad vial y la prevención de riesgos, en un invierno que se anticipa especialmente riguroso en la región.



