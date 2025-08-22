Sismo de 7.5° se registró esta noche de jueves 21 en el paso de Drake

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) advirtió en la noche de este jueves 21 de agosto del riesgo de tsunami en el extremo sur del país a raíz del sismo de magnitud 7,5 registrado horas antes en el pasaje de Drake, el mar que hay entre América del Sur y el continente antártico.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó la magnitud del movimiento telúrico en 7,5, mientras que el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile registró 7,6 de magnitud, con un epicentro localizado a 258 kilómetros al noroeste de la base Presidente Frei Montalva, en la isla Rey Jorge, en la Antártica chilena.

A raíz del estado de «precaución» emitido por el SHOA, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, solicitó a las personas abandonar las «zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio antártico nacional».

El Gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flies, informó que tanto el SHOA como SENAPRED van a estar “monitoreando constantemente las bases antárticas”.

“Es bueno saber que este terremoto de 7.6 fue a 250 kilómetros al norte de la Base Frey Antártica, lo que significa que nuestra ciudad más cercana está alrededor de 600 kilómetros, que es Puerto Williams”, señaló la autoridad regional.