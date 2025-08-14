Gobierno en Terreno conmemora el Día del Dirigente/a Social reconociendo su rol fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades

Una jornada para visibilizar, agradecer y poner en valor el compromiso de quienes lideran desde la base social.

Punta Arenas, 14 de agosto de 2025.– Con una emotiva y significativa jornada de atención ciudadana, el equipo de Gobierno en Terreno, impulsado por la Delegación Presidencial Regional, conmemoró este miércoles 13 de agosto el Día del Dirigente/a Social y Comunitario en el Centro Diurno Referencial para Personas Mayores.

La actividad tuvo como objetivo homenajear a quienes, desde el anonimato y con profunda vocación pública, han sido pilares en la construcción del tejido social, impulsando el bienestar colectivo desde sus territorios. Juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, agrupaciones territoriales y organizaciones comunitarias fueron representadas por decenas de dirigentas y dirigentes que asistieron al encuentro.

En esta ocasión especial, las autoridades no solo participaron, sino que se pusieron al servicio directo de las y los dirigentes. Desde temprano, los recibieron en la entrada, los saludaron con cercanía y atendieron sus consultas uno a uno. La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, entregó árboles nativos como símbolo de crecimiento comunitario; la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, repartió agua y compartió junto a los asistentes; mientras que el Seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica, y el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, estuvieron orientando sobre beneficios y programas sociales.

El compromiso se vio reflejado también en la presencia activa del Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro; del Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas; de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz; así como de la directora regional del INJUV, Carla Cifuentes, y del coordinador regional de SENAMA, Nicolás Soto, quienes entregaron información relevante y resolvieron inquietudes directamente. El gesto de cercanía fue reconocido por los propios asistentes, quienes valoraron sentirse atendidos por las máximas autoridades sectoriales de la región.

La jornada incluyó no solo servicios públicos en terreno —como exámenes preventivos, orientación social y acceso a información estatal— sino también espacios pensados para el bienestar de los propios dirigentes: atención de podología, estilistas, masajes, manicuristas y un ambiente de encuentro y celebración.

Se contó con la valiosa participación de servicios y profesionales como el Programa PESPI del CESFAM Damianovic y CESFAM 18 de Septiembre, el SOME, Salud Mental, el equipo de EMPA, y servicios dentales, además de estudiantes y docentes de las carreras de Medicina, Kinesiología, Nutrición y Fonoaudiología de la Universidad de Magallanes. También colaboraron fonoaudiólogas particulares, manicuristas, estilistas y masajistas como Mirtha Águila y Yohana Sánchez, junto a la Cruz Roja con atención de podología. La Municipalidad de Punta Arenas estuvo presente a través de su equipo social.

El evento fue posible también gracias a la activa presencia de organizaciones y agrupaciones vecinales y sociales como la Agrupación Parceleros Aves del Sur, Mujeres Creativas Club de Adulto Mayor, Agrupación Mujeres Creadoras del Fin del Mundo, y clubes de adulto mayor como Felizmente Feliz, Libertad y Esperanza, Mayor Esperanza, Más de la Vida y Más Allá del Deber, así como del Sindicato Ex Cofrima y la Unión.

Juntas de vecinos de diversos sectores de la comuna estuvieron representadas, incluyendo la JJVV1 Cecil Rasmussen, Camilo Henríquez, Carlos Bories, Mardones, Proyectada, Cardenal Samoré, Los Sueños del Andino, Claudio Bustos, Poeta Grimaldi, Villa Las Nieves, Manuel Rodríguez, Villa Los Españoles, J.V. Ríos Patagónicos y la Agrupación de Vecinos Alto Monte Verde.

“A las organizaciones las hace su gente, pero las empujan sus dirigentes y dirigentas”, destacó el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic. “Realmente hay que sacarse el sombrero por la pega que realizan, muchas veces en silencio, con sacrificio personal y sin esperar nada a cambio. Este Gobierno en Terreno fue un reconocimiento concreto a esa entrega”.

“Tener a los servicios públicos presentes, más la atención en salud y cuidado personal, es una manera de devolver, aunque sea simbólicamente, parte de lo que ellos entregan cada día a sus comunidades”, agregó Ruiz Pivcevic. “Esta alianza entre el Estado y las organizaciones sociales debe profundizarse, porque es clave para el desarrollo territorial y democrático. Y la seguiremos fortaleciendo hasta el último día del gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

Las palabras de los propios dirigentes reflejaron la emoción y gratitud por esta instancia. Soledad Perkic Almonacid, presidenta de la Agrupación de Parceleros Aves del Sur, del sector Ojo Bueno, expresó: “Yo lo encuentro fantástico, el hecho de que tengamos un día donde nos regaloneen. Me siento súper agradecida con la delegación y con el delegado, porque esta actividad fue hermosa. Muchas veces nos enfrentamos a puertas cerradas, a momentos ingratos, así que que nos reconozcan esta labor es algo muy significativo”.

Por su parte, Daniel Bahamonde Santana, presidente del Club de Adulto Mayor San Vicente de Paul, valoró especialmente la cercanía de las autoridades y los beneficios entregados: “Estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Ojalá se repitiera, porque no siempre tenemos acceso a cosas que necesitamos, como atención podológica. Es caro y difícil de encontrar. Lo que hacemos como dirigentes lo hacemos porque nos gusta, y lo más bonito es cuando le sacas una sonrisa a alguien que lo necesita”.

El Gobierno en Terreno del Día del Dirigente Social no solo fue un espacio de atención y servicios, sino también un gesto de gratitud pública hacia quienes, desde el compromiso y la solidaridad, sostienen la esperanza y el avance de sus comunidades, muchas veces sin más herramientas que su convicción y sentido de justicia.