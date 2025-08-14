Corte Suprema ordena investigar funcionarios judiciales que habrían concurrido a casinos de juegos estando con licencia médica

El Pleno de la Corte Suprema instruyó al Fiscal Judicial del máximo tribunal que recopile los antecedentes relativos a funcionarios judiciales que hayan acudido a casinos de juegos haciendo uso de licencias médicas.

El máximo tribunal resolvió, así, ampliar la investigación para los funcionarios que hicieron posible mal uso de licencias médicas en los últimos 5 años y que recabe la información en la Superintendencia de Casinos de Juegos.

“Atendido lo resuelto por este tribunal pleno el 23 de mayo pasado en el AD N°803-2025, y teniendo en consideración los hechos de público conocimiento informados por Contraloría General de la República, en relación con fue públicos que concurrieron a casinos de juegos encontrándose con permiso de descanso por licencia médica, unido a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del año 1984 del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y lo ordenado en el Reglamento de Licencias Médicas y Recuperación de Subsidio de Incapacidad Laboral aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión de 10 de mayo de 2018, modificado en sesión de 31 de mayo de 2023, se acordó solicitar al Fiscal Judicial de la Corte Suprema que recopile los antecedentes relativos a todos los funcionarios del Poder Judicial que, en los últimos 5 años, hayan acudido a un casino de juegos encontrándose en la misma fecha con licencia médica, recabando a tal efecto información con la Superintendencia de Casinos de Juegos”, dice el acta del máximo tribunal.

Esto se suma a lo determinado el 23 de mayo pasado sobre viajes al extranjero con reposo médico, lo que luego del primer catastro, en este momento son investigados por los fiscales judiciales de las respectivas Cortes del país.

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que: “Teniendo presente los antecedentes que son de público conocimiento, dados a conocer por la Contraloría General de la República en relación a funcionarios públicos que estando con descanso y licencia médica concurrieron a casinos de juego, el Pleno estimó necesario realizar un análisis”,dijo.

“En atención a ello, se dispuso remitir esta decisión al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, con el objeto de que recabe toda la información relativa a los funcionarios que en los últimos cinco años, funcionarios por supuesto del Poder Judicial, estando con licencia médica hayan asistido a estos casinos de juego y para ello, dispuso que se recabara esa información de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Recibida oportunamente esa información y haciendo el cruce necesario, deberá remitir aquellos antecedentes al Tribunal Pleno para su conocimiento y en lo que corresponda disponer aquellas medidas que se estimen pertinentes.”, agregó.