Magallanes confirma su participación en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía en La Pampa, Argentina

Punta Arenas, 14 de agosto de 2025 — El Consejo General de los Juegos Binacionales de la Araucanía informó este jueves que, de manera unánime, se aprobó el cambio de sede de la versión XXXII del evento deportivo, trasladándose a la provincia de La Pampa, Argentina, donde se desarrollará entre el 6 y el 12 de diciembre de este año.

A través de un comunicado oficial, el organismo agradeció el esfuerzo de las regiones chilenas y provincias argentinas participantes, destacando el compromiso de las autoridades pampeanas por recibir y permitir la realización de esta cita internacional, cuyo objetivo es fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre ambos países mediante el deporte.

En este contexto, el director del Instituto Nacional de Deportes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Héctor Serka valoró la confirmación y explicó que, tras un arduo trabajo conjunto con las demás regiones y el nivel central del IND, se logró asegurar la presencia de la delegación magallánica en la competencia.

“Queremos agradecer a nuestros deportistas y sus familias por la paciencia mientras se resolvía la situación, y transmitir la tranquilidad de que contamos con los recursos necesarios para garantizar una participación segura y con el nivel de calidad que ellos se merecen”, afirmó Serka.

Con esta confirmación, Magallanes se prepara para emprender rumbo hacia los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, instancia que reunirá a jóvenes talentos de Chile y Argentina, reafirmando el espíritu de integración y fraternidad deportiva que ha caracterizado este certamen a lo largo de su historia.