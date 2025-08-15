Gobierno inicia Escuela de Gestión Social y Territorial de SENADIS en Puerto Natales

Iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de SENADIS, busca fortalecer el liderazgo y la participación inclusiva de personas con discapacidad y sus cuidadores en Última Esperanza.



Con el objetivo de fortalecer la participación y el liderazgo de personas con discapacidad y sus cuidadores, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), realizó el lanzamiento de la Escuela de Gestión Social y Territorial en Puerto Natales.

La ceremonia se llevó a cabo en la residencia “San Juan Diego” y fue encabezada por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, junto a la directora regional de SENADIS, Bernarda Cares, y la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga. También participaron beneficiarios y beneficiarias del programa, quienes serán parte de los talleres y capacitaciones.

Para este año, la Escuela de Gestión Social y Territorial se desarrollará exclusivamente en la comuna de Natales, beneficiando a 19 personas con discapacidad y personas cuidadoras. Las actividades se realizarán en dependencias de la Municipalidad de Natales, la Residencia San Juan Diego y la Biblioteca Municipal.

Este hito forma parte del Programa de Participación Inclusiva Territorial (PIT) de SENADIS, que se implementa en las 16 regiones del país y que busca promover nuevos liderazgos y potenciar la asociatividad territorial. Desde 2015, las Escuelas de Gestión Social y Territorial han contribuido a generar espacios de empoderamiento e incidencia comunitaria.

El Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó que “Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la participación efectiva de todas las personas en la construcción de políticas públicas. Esta escuela entrega herramientas concretas para que quienes viven con alguna situación de discapacidad, así como sus cuidadores, puedan desarrollar liderazgo, influir en las decisiones y ser protagonistas de su comunidad. Durante muchos años, las decisiones se tomaban entre pocas personas; hoy estamos abriendo estos espacios a quienes son actores fundamentales en estos procesos.”

En su versión 2025, la Escuela es ejecutada por el Centro de Trastorno del Movimiento (CETRAM), que impartirá módulos de liderazgo, comunicación efectiva y gestión de proyectos, fomentando la participación inclusiva de organizaciones de y para personas con discapacidad. Al finalizar las capacitaciones, se realizarán Encuentros Intersectoriales para presentar los proyectos desarrollados, cerrando el ciclo formativo en noviembre.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, señaló que “Como municipio ponemos a disposición nuestros espacios para que esta escuela se desarrolle de la mejor forma. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la inclusión, generando instancias que permitan a las personas con discapacidad y a sus familias contar con más oportunidades de participación y desarrollo. Este es un trabajo colaborativo entre el Gobierno, SENADIS y el municipio, que nos permite avanzar juntos hacia una comuna más inclusiva.”

Por su parte, la directora regional de SENADIS, Bernarda Cares, indicó que “Esta escuela busca entregar conocimientos sobre derechos, normativas, diseño y ejecución de proyectos, así como habilidades de liderazgo y comunicación. Nuestro objetivo es que las y los participantes puedan llevar estos aprendizajes a sus organizaciones y comunidades, generando un impacto positivo y sostenible.”

Entre quienes asistieron, Filomena Antilef, presidenta de la agrupación Asperger, expresó “Esta es una gran oportunidad para aprender y sensibilizar sobre la discapacidad. Siempre hay algo nuevo que incorporar y estas instancias nos permiten capacitarnos y comprender mejor las realidades que vivimos junto a nuestras familias.”

Finalmente, Katherine Gallegos, representante de la agrupación Incluvida, comentó que “Estamos muy felices de participar en esta escuela. Nos abre puertas para adaptar y desarrollar nuevos proyectos que beneficien a nuestros jóvenes y sus familias. Estas capacitaciones son una herramienta valiosa para avanzar hacia una mayor autonomía e inclusión.”

En la región de Magallanes, se estima que existen 12.861 personas mayores de 18 años en situación de discapacidad, lo que refuerza la relevancia de iniciativas como esta para promover su plena participación en la vida comunitaria.