Estado de las rutas en Tierra del Fuego | Viernes 15 de agosto

MOP Magallanes informa el estado de rutas en la Provincia de Tierra del Fuego.

▶️ Ruta 257CH

Bahía Azul a Límite fronterizo San Sebastián.

● Desde Bahía Azul hasta el km 50,00 calzada sin presencia de escarcha.

● Desde el km 50,00 hasta el km 65,00 precaución por presencia de escarcha matinal.

● Desde el km 65,00 hasta el límite comunal km 92,40 calzada sin presencia de escarcha, equipo del Contrato Global Norte esparciendo sal en los puntos críticos.

● Desde el límite comunal hasta el paso fronterizo San Sebastián km 180,90 calzada húmeda sin presencia de escarcha, precaución por densa niebla en algunos sectores de este tramo. Equipos saleros de Vialidad en operación de esparcido de sal en los puntos críticos.

▶️ Ruta Y-655

● Transitable, condición de calzada con presencia de baches y calamina.

▶️ Ruta Y-65

Manantiales – Porvenir.

● Desde el km 0,00 Manantiales hasta el km 55 transitable con precaución, condición de calzada con presencia de escarcha matinal. Desvío debidamente señalizado en el km 41,00 por construcción del puente Garcés.

● Desde el km 55,00 hasta Porvenir km 120,00 transitable con precaución, condición de calzada con presencia de escarcha matinal en algunos tramos. Equipo de Vialidad Provincial ejecutando operación de esparcido de sal en los puntos críticos.

▶️ Ruta Y-629

Aeródromo Porvenir

● Transitable con precaución, sectores con presencia de escarcha matinal, equipo salero de Vialidad en ruta.

▶️ Ruta Y-71

Porvenir – Onaissin

● Transitable, en sus primeros 11,00 kms pavimentados sin presencia de escarcha.

● Desde el km 11,00 hasta Onassin transitable con precaución, desvíos debidamente señalizados por el contrato de pavimentación entre los kms 27,66 al 36,00 y desde el km 59,32 hasta el km 94,66, presencia de baches, calamina y sectores con saturación de humedad producto de los deshielos.

▶️ Ruta Y-635

Cordón Baquedano

● Condición de camino de altura, presencia de escarcha matinal, tramos con hielo y proximidades a Porvenir con baches y calamina.

● Sólo tránsito local en vehículos doble tracción con neumáticos con clavos y cadenas para vehículos de carga mayor.

▶️ Ruta Y-85

Onaissin – Cameron – Rasmussen.

● Transitable, desde Onaissin a Cameron solo algunos tramos con baches y calamina.

● Precaución entre los kms 65,00 y 88,00 por escarcha matinal y niebla densa.

● Precaución desde el km 145,40 al km 159,00 Rasmussen, presencia de hielo lavado en zonas sombrías por bosques y laderas de cerros.

▶️ Ruta Y-895

Cruce las Flores a Cruce Evans

● Transitable, condición de calzada con presencia de baches y calamina, precaución por algunos tramos con saturación de humedad producto de los deshielos y escarcha matinal.

▶️ Ruta Y-761

Lago Blanco

● Transitable con precaución, presencia de escarcha matinal.

▶️ Ruta Y-769

Paso Bellavista

● Transitable con precaución, condición de camino con presencia de escarcha matinal entre los kms 0,30 al km 3,00.

????El llamado del Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y de #VialidadMOP, es a conducir con precaución y estricta atención a las condiciones climáticas imperantes.

????El estado de las rutas puede variar con el transcurso de las horas.

????Se recomienda la utilización de neumáticos adecuados para la conducción sobre escarcha o nieve, y porte de cadenas para camiones y buses.