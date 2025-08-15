Con la presencia del Ministro de Economía, Pacto de Magallanes se reúne en Punta Arenas

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto al Ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, y el Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, participaron en una nueva sesión del Pacto de Magallanes.

Autoridades y representantes de la industria del hidrógeno verde revisaron avances, desafíos e iniciativas para un desarrollo sostenible.

Se destaca Lo nuevo:

Nuevas empresas y ministerios se suman al Pacto.

Firma de convenios en educación y obras públicas.

Presentación de estudios estratégicos para la región.