Inauguran Totem Turísticos en la ciudad de Porvenir

Un nuevo recurso para potenciar el turismo local.

Con el objetivo de fortalecer y proyectar el turismo en la comuna, se llevó a cabo la inauguración del tótem QR turísticos en la costanera de Porvenir, una innovadora propuesta que incorpora herramientas tecnológicas para visitantes y residentes. El proyecto contempla dos códigos QR, cada uno con un propósito específico para enriquecer la experiencia turística y promover un desarrollo sostenible. El primero contiene información detallada sobre los principales atractivos turísticos de la comuna, además de un completo directorio de servicios de alimentación y alojamiento disponibles en el área. Con ello, se busca no solo orientar a los turistas, sino también impulsar y visibilizar los emprendimientos locales.

Guía de aves y cuidado del entorno natural

El segundo código QR ofrece acceso a una guía de aves elaborada el año anterior, cuyo lanzamiento también tuvo lugar el mismo año. Esta herramienta digital entrega información de utilidad tanto a turistas como a residentes, fomentando el interés por la biodiversidad y el cuidado del entorno natural.

La iniciativa se enmarca en las estrategias de turismo sustentable y sostenible, orientadas a entregar una experiencia enriquecedora a los visitantes y, al mismo tiempo, generar conciencia entre la comunidad local sobre la importancia de conservar la costanera y su patrimonio natural.

Reconocimientos y apoyo institucional

Durante la ceremonia de inauguración, se destacó y felicitó al Centro de Formación Técnica (CFT) por liderar este proyecto, así como al Gobierno Regional, que financió la propuesta con recursos del 8% del Fondo Regional. También se agradeció el compromiso de docentes, estudiantes y la colaboración activa de la Municipalidad de Porvenir.

Las autoridades subrayaron que el tótem QR turísticos tendrá un impacto directo en las actividades turísticas, beneficiando tanto a la comunidad como a los visitantes provenientes de otras regiones y países. El proyecto fue evaluado y respaldado por el Consejo Regional, destacando el trabajo colaborativo entre instituciones educativas, autoridades y la comunidad.

Un avance para Tierra del Fuego

La inauguración de este tótem QR turísticos en la costanera de Porvenir marca un hito en la promoción del turismo local, integrando tecnología, sustentabilidad y participación ciudadana. Se trata de un recurso que no solo facilita el acceso a información útil, sino que también promueve la valoración y protección del entorno natural y cultural de Tierra del Fuego.