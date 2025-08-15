Inauguran Totem Turísticos en la ciudad de Porvenir

Inauguran Totem Turísticos en la ciudad de Porvenir

Un nuevo recurso para potenciar el turismo local.

Con el objetivo de fortalecer y proyectar el turismo en la comuna, se llevó a cabo la inauguración del tótem QR turísticos en la costanera de Porvenir, una innovadora propuesta que incorpora herramientas tecnológicas para visitantes y residentes. El proyecto contempla dos códigos QR, cada uno con un propósito específico para enriquecer la experiencia turística y promover un desarrollo sostenible. El primero contiene información detallada sobre los principales atractivos turísticos de la comuna, además de un completo directorio de servicios de alimentación y alojamiento disponibles en el área. Con ello, se busca no solo orientar a los turistas, sino también impulsar y visibilizar los emprendimientos locales.

Guía de aves y cuidado del entorno natural

El segundo código QR ofrece acceso a una guía de aves elaborada el año anterior, cuyo lanzamiento también tuvo lugar el mismo año. Esta herramienta digital entrega información de utilidad tanto a turistas como a residentes, fomentando el interés por la biodiversidad y el cuidado del entorno natural.

La iniciativa se enmarca en las estrategias de turismo sustentable y sostenible, orientadas a entregar una experiencia enriquecedora a los visitantes y, al mismo tiempo, generar conciencia entre la comunidad local sobre la importancia de conservar la costanera y su patrimonio natural.

Reconocimientos y apoyo institucional

Durante la ceremonia de inauguración, se destacó y felicitó al Centro de Formación Técnica (CFT) por liderar este proyecto, así como al Gobierno Regional, que financió la propuesta con recursos del 8% del Fondo Regional. También se agradeció el compromiso de docentes, estudiantes y la colaboración activa de la Municipalidad de Porvenir.

Las autoridades subrayaron que el tótem QR turísticos tendrá un impacto directo en las actividades turísticas, beneficiando tanto a la comunidad como a los visitantes provenientes de otras regiones y países. El proyecto fue evaluado y respaldado por el Consejo Regional, destacando el trabajo colaborativo entre instituciones educativas, autoridades y la comunidad.

Un avance para Tierra del Fuego

La inauguración de este tótem QR turísticos en la costanera de Porvenir marca un hito en la promoción del turismo local, integrando tecnología, sustentabilidad y participación ciudadana. Se trata de un recurso que no solo facilita el acceso a información útil, sino que también promueve la valoración y protección del entorno natural y cultural de Tierra del Fuego.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Con la presencia del Ministro de Economía, Pacto de Magallanes se reúne en Punta Arenas

Con la presencia del Ministro de Economía, Pacto de Magallanes se reúne en Punta Arenas

Estado de las rutas en Tierra del Fuego | Viernes 15 de agosto

Estado de las rutas en Tierra del Fuego | Viernes 15 de agosto