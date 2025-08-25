Gobierno Regional y SAG Magallanes firmaron convenio para reposición de equipo de Rayos X en Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo

Se trata de una inversión cercana a los 100 millones de pesos

Punta Arenas, 25 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la labor de protección fito y zoosanitaria del país y agilizar los procesos de control fronterizo, el Gobierno Regional de Magallanesy elServicio Agrícola y Ganadero (SAG) firmaron un convenio que permitirá financiar la reposición del equipo de Rayos X del Aeropuerto Internacional Carlos Ibáñez del Campo.

El proyecto considera una inversión cercana a los 100 millones de pesos, recursos que permitirán contar con un moderno equipo de inspección no intrusiva, clave para el trabajo que el SAG realiza en este control fronterizo aéreo, el más importante de la región.

La directora regional de SAG Magallanes, Paula Quiero León, se refirió al tipo de tecnología con que cuenta el Servicio en la región explicando “actualmente contamos con cuatro máquinas de Rayos X distribuidas en pasos fronterizos terrestres. Esta nueva adquisición, se trata de la reposición de la máquina que se encontraba en el aeropuerto de Punta Arenas y que estaba inoperativa desde el 2023. Nuestro objetivo es que esta tecnología esté presente en todos los puntos de control, porque la modernización implica avance y eficiencia. Los países desarrollados han demostrado que invertir en tecnología permite minimizar riesgos y optimizar funciones, y en esa misma dirección es hacia donde debemos avanzar como Servicio.”

“Cuando hablamos de riesgo fito y zoosanitario, nos referimos al ingreso de cualquier material de origen vegetal o animal que pueda portar plagas o enfermedades, ya sea ausentes en Chile o bajo control oficial, y que podrían impactar nuestra producción agrícola o ganadera. Esto incluye, por ejemplo, semillas, esquejes, carnes, quesos o legumbres., puntualizó la directora.

El equipo de Rayos X es fundamental para la facilitación de los procesos inspectivos, ya que permite acortar tiempos de revisión, aumentar la eficiencia y seguridad de las inspecciones de equipaje, y reducir la percepción de espera en los pasajeros. Esto cobra especial relevancia en un aeropuerto que recibe vuelos internacionales vinculados al turismo y a expediciones científicas con destino a la Antártica, consolidando a Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco y destino turístico de relevancia mundial.

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, reconoció y valoró el importante aporte que entrega el Gobierno regional a la institución de la cartera que lidera, señalando “esta máquina permitirá optimizar tiempos, recursos humanos y la calidad de atención a los usuarios que arriban al aeropuerto internacional. Solo en 2024 ingresaron más de 7.000 personas y, a la fecha, este año ya superamos las 5.000, lo que refleja un creciente flujo en un punto estratégico: puerta de entrada a la Antártica, al turismo, enlace con las islas Malvinas y plataforma de operaciones para fuerzas armadas de Brasil y Uruguay. Con esta tecnología fortalecemos el rol del SAG, haciendo más eficiente la labor de resguardar y proteger el patrimonio fito y zoosanitario que distingue a Chile en el mundo y en los mercados internacionales”.

En este sentido, el Gobernador Regional Jorge Flies Añón, se refirió a la potencial apertura de nuevas rutas de vuelo entre Brasil y Magallanes señalando “estamos con mucha fuerza impulsando el poder tener contacto directo entre Sao Paulo y Punta Arenas, y puede ser también entre Sao Paulo – Natales. Para que esto ocurra, tenemos que habilitar a las instituciones para el control. Entonces, no solamente es pedir, sino que es ser capaces, con las instituciones, de habilitar, en este caso los aeropuertos y nuestros pasos fronterizos y eso es lo que hoy día estamos haciendo con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, y felicito a SAG y a Agricultura por un proyecto presentado intachablemente”.

Igualmente hizo mención al trabajo interinstitucional que se lleva a cabo en frontera, indicando “las áreas fronterizas son trabajadas entre el SAG, Policía de Investigaciones, y también Aduana. Si el SAG o Aduana o PDI, por sus mecanismos, pesquisa algo ya sea fitosanitario o de seguridad, por ejemplo, droga, se coordinan entre las instituciones, y el hecho que SAG tenga el control y el paso de todo el material a través de este equipo de rayos también nos va a permitir decirle al mundo: sabe que acá no solamente tenemos control sanitario, sino que mejoramos nuestras condiciones de seguridad de la región”.

Cabe señalar, que durante el mes de julio de 2025 se aprobaron las bases administrativas y técnicas para la licitación pública. A la fecha, el proceso cuenta con dos ofertas en análisis, previéndose la adjudicación del equipo hacia fines de agosto del presente año.

Con esta reposición, el SAG Magallanes refuerza su compromiso de resguardar la sanidad animal y vegetal del país, respondiendo a los estándares internacionales que exige un control fronterizo estratégico y aportando a la imagen de la región como un territorio confiable, moderno y preparado para recibir visitantes de todo el mundo.