Operativo encabezado por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza permitió detectar sustancias ilícitas en el ferry Crux Australis.

Durante la tarde de este lunes, y por iniciativa de la Seremi de Seguridad Pública de Magallanes, se llevó a cabo un operativo de fiscalización al ferry Crux Australis, tras su arribo a Puerto Natales desde Puerto Yungay, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control de ilícitos en la provincia de Última Esperanza.

La acción contó con la participación del delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a equipos de la Armada de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes desplegaron un trabajo coordinado en el recinto portuario de Puerto Natales. En la fiscalización se utilizaron canes detectores especializados, los cuales permitieron identificar la presencia de una sustancia verdosa con características similares a la marihuana, motivando la aplicación inmediata de los protocolos correspondientes, como la identificación de la persona asociada al hallazgo, quedando su situación a disposición del Ministerio Público.

El capitán de Puerto, Teniente 1° LT Rafael González, informó que durante la fiscalización conjunta se produjo el hallazgo de una sustancia verdosa con características similares a la marihuana, lo que motivó la aplicación inmediata de los protocolos correspondientes, incluyendo pesaje e información al Ministerio Público. Asimismo, destacó que desde la incorporación del can detector este año, se ha fortalecido el control sobre las naves de conectividad que recalan en Puerto Natales, incrementando significativamente la detección de ilícitos en coordinación con otras policías y Aduanas.

Por su parte, el subprefecto de la PDI, Juan Leiva Viacava, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad, señalando que estas fiscalizaciones responden a una estrategia integral de cobertura tanto en pasos fronterizos como en accesos marítimos, garantizando una mayor protección para la comunidad de Puerto Natales y la región.

En tanto, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública, “Como Delegación Presidencial, junto a la Seremi de Seguridad Pública y las instituciones presentes, hemos venido desarrollando reuniones de coordinación que se concretan en acciones como la de hoy. Con el aumento del tránsito marítimo en esta época del año, resulta esencial reforzar los controles para evitar el ingreso de sustancias ilícitas. Este hallazgo demuestra la eficacia del trabajo conjunto de nuestras policías, Aduanas y la Armada, reafirmando el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con la seguridad, la tranquilidad de nuestra gente y la lucha contra el flagelo de la droga en nuestro territorio”.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza reiteró que estas fiscalizaciones se mantendrán durante todo el año, en el marco de un esfuerzo permanente por resguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad.