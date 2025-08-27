Grave accidente de tránsito en Martínez de Aldunate deja tres personas lesionadas

La noche de este martes 26 de agosto, pasadas las 21 horas, un violento accidente de tránsito se registró en calle Martínez de Aldunate, a la altura del número 3014, en Punta Arenas.

Según los antecedentes preliminares, el conductor de un vehículo perdió el control del móvil por causas que aún son materia de investigación, impactando de lleno un poste del alumbrado público. Tras la colisión, el automóvil terminó volcado sobre la calzada.

En el lugar trabajaron voluntarios de Bomberos y personal del SAMU, quienes brindaron atención de urgencia a los tres ocupantes del vehículo, resultando todos con lesiones de diversa consideración. Posteriormente, fueron trasladados hasta el Hospital Clínico de Magallanes.

Carabineros de la 1ª Comisaría se mantiene en el centro asistencial verificando la magnitud de las lesiones y recabando antecedentes para determinar la dinámica del accidente.