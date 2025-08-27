Masiva recepción en Punta Arenas a la candidata de Unidad por Chile Jeannette Jara

Una intensa agenda de visita cumplió en Punta Arenas hoy martes 26 de agosto la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile Jeannette Jara, en el marco de su gira nacional titulada «Jeannette Jara se Mueve por Chile».

En la mañana sostuvo una reunión con la directiva regional de la Cámara Chilena de la Construcción, donde se abordaron temas estratégicos para el desarrollo de Magallanes. como la conectividad regional, las obras de infraestructura pendientes en la región, el trabajo decente y la implementación del Plan de Zonas Extremas de Magallanes.

En la tarde a las 15 horas la candidata sostuvo un encuentro y diálogo con dirigentes sociales, gremiales, comunitarios, sindicatos y pequeños empresarios y artesanos y organizaciones de la cultura y de DDHH. El encuentro tuvo lugar en la sede social del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes.

A las 18.30 horas se efectuó el encuentro masivo de Jeannette Jara con el mundo popular de Punta Arenas, al cual asistieron también las y los candidatos a Diputado (a) de la coalición progresista, Javiera Morales, Ivania Salinas, Pablo Bussenius y Verónica Aguilar. El acto, que repletó el Domo Costanera del Río junto al Río de las Minas, contó con la entusiasta participación de artistas regionales y de jóvenes y niños. Al acto concurrieron también habitantes de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

En su discurso, Jeannette Jara abordó las necesidades de los habitantes de la región de Magallanes, y planteó un conjunto de propuestas y proyectos en materia de seguridad pública, vivienda, salud, educación, conectividad y descentralización.

Una elevada presencia de jóvenes marcó el encuentro popular, muchos de ellos estudiantes que votan por primera vez y que respondieron a la convocatoria motivados por las propuestas concretas y realizables de salud, educación y vivienda que presentó la candidata del progresismo.

La visita de Jeannette Jara a Magallanes concluyó con una entrevista en la televisión regional donde se abordaron los temas de preocupación y urgencia para los magallánicos.