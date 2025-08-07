MOP informa estado de rutas en Tierra del Fuego | Jueves 7 de agosto
estado de rutas en la Provincia de Tierra del Fuego
▶️ Ruta 257 CH
Bahía Azul a Límite fronterizo San Sebastián.
● Desde Bahía Azul hasta el km 50,00 calzada seca sin presencia de escarcha.
● Desde el km 50,00 hasta el km 57,00 incluyendo cruce con Ruta 259 CH y Rotonda acceso a Cerro Sombrero precaución, calzada con escarcha matinal.
● Precaución entre el km 75 al km 80 por escarcha matinal. Equipo de operaciones del Contrato Global Norte esparciendo sal en los puntos críticos de este tramo.
● Desde el límite comunal hasta el Complejo fronterizo San Sebastián transitable, condición de calzada húmeda sin presencia de escarcha, viento moderado a fuerte en el sector. Equipo de Vialidad en operación de esparcido de sal en los puntos críticos de este tramo.
???? En video labores de esparcido de sal en Ruta 257CH Sector San Sebastián.
▶️ Ruta Y-655
Cruce Bahía Felipe a Cruce 257CH.
● Transitable, sólo algunos sectores con baches y calamina.
▶️ Ruta Y-65
Manantiales – Porvenir.
● Desde Manantiales hasta el km 55 precaución, calzada con presencia de escarcha matinal en algunos tramos. Desvío debidamente señalizado en el km 41,00 por construcción del puente Garcés.
● Desde el km 55,00 hasta Porvenir transitable, sólo sectores con humedad, viento moderado a fuerte. Equipo de Vialidad en operación de esparcido de sal en los puntos críticos de esta ruta.
▶️ Ruta Y-629
Aeródromo
● Transitable, sólo sectores con humedad.
▶️ Ruta Y-71
Porvenir – Onaissin
● Transitable, sólo condición de humedad en sus primeros 11,00 kms pavimentados
● Desde el km 11 hasta el km 94,66 transitable, por desvíos debidamente señalizados por el contrato de pavimentación desde el km 27,66 hasta el km 36,00 y desde el km 59,32 hasta el km 94,66, sectores con presencia de baches y calamina.
● Precaución entre los kms 36,00 al km 59,32 por maquinaria de Vialidad en operación de reperfilado simple.
▶️ Ruta Y-635
Cordón Baquedano
● Precaución, condición de camino de altura, presencia de escarcha matinal, hielo, baches y calamina.
Sólo tránsito local en vehículos doble tracción y cadenas para vehículos de carga mayor.
▶️ Ruta Y-85
Onassin-Cameron – Cumbres y lagos
● Desde Onaissin a Cameron transitable, algunos tramos con baches y calamina.
● Desde Cameron a Rasmussen km 159,00 precaución por escarcha matinal, con humedad durante la tarde.
● Entre el km 136,50 al km 159,00 precaución, escarcha matinal con presencia de nieve y hielo en zonas sombrías. Conducir con precaución en cuestas entre los kms 98,00 al km 125,00 por hielo en zonas sombrías.
▶️ Ruta Y-895
Cruce las Flores a Cruce Evans
● Transitable, desde el km 0,00 al km 86,96 camino con saturación de humedad producto de deshielos, especial cuidado entre los kms 76,00 al km 78,30. Uso obligado de cadenas en camiones y tránsito en vehículos doble tracción con neumáticos con clavos.
▶️ Ruta Y-761
Lago Blanco
● Camino con capa de nieve, transitable en zona de bosques, con precaución desde el km 0,00 al km 11,50.
▶️ Ruta Y-769
Paso Bellavista
● Transitable con precaución, condición de camino con capa de nieve y escarcha matinal.
????El llamado del Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y de #VialidadMOP, es a conducir con precaución y estricta atención a las condiciones climáticas imperantes.
????El estado de las rutas puede variar con el transcurso de las horas.
????Se recomienda la utilización de neumáticos adecuados para la conducción sobre escarcha o nieve, y porte de cadenas para camiones y buses.
EL AUTOCUIDADO ES LO PRINCIPAL EN LA CONDUCCIÓN, EL PLAN DE INVIERNO LO HACEMOS ENTRE TODOS