Conversatorio Itinerante «Daño transgeneracional y sitios de memoria» se realizó en Puerto Natales

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, participó del inicio del proyecto “Conversatorio Itinerante: Daño Transgeneracional y Sitios de Memoria”, una importante instancia de diálogo organizada por la agrupación de derechos humanos Hijas/os y Nietas/os por la Memoria, con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



El conversatorio se realizó con estudiantes de 3° medio de la especialidad Servicios de Turismo, del Liceo Politécnico «Luis Cruz Martínez», abriendo un espacio de reflexión y memoria activa para las nuevas generaciones.



En esta primera jornada se presentó parte de la serie documental “Hijos/as y Nietos/as de la Dictadura”, destacando el testimonio de Fernando González Pizarro, hijo de un ex preso político de la comuna de Natales.

En la instancia, el delegado llamó a las y los jóvenes a conocer e interiorizarse en la historia de la provincia, subrayando la importancia de preservar y valorar los sitios de memoria, como espacios fundamentales para la reflexión y la construcción de una sociedad más justa. “Quien conoce su pasado, tiene las herramientas para construir un futuro mejor para todas y todos”, expresó.

???? Esta actividad forma parte de la Iniciativa Estratégica Regional 2025, y busca promover la comprensión del daño transgeneracional vinculado a la dictadura civil-militar, mediante la pedagogía de la memoria y el rescate de testimonios.