En el Hospital Clínico Magallanes se conmemoró el Día del Dirigente Social y Comunitario

En el Día del Dirigente Social y Comunitario, el Hospital Clínico Magallanes saluda con gratitud a quienes representan a nuestra comunidad y trabajan día a día por hacer de nuestro hospital un mejor lugar para todas y todos.

En este contexto, se realizó el lanzamiento de la IV Escuela de Formación de Dirigentes en Salud, organizada por la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria en Salud, con el apoyo de la SEREMI de Salud y el Servicio de Salud Magallanes y Antártica Chilena.

Esta valiosa iniciativa contempla cuatro sesiones formativas para fortalecer competencias en liderazgo, participación y trabajo comunitario en salud.