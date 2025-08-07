Programa de Cuidados duplicará su cobertura en la comuna de Puerto Natales

Este aumento de cobertura busca cerrar la brecha de atención de la población dependiente severa de Natales, además de promover redes de cuidados bajo el principio de la corresponsabilidad social.

Jueves 7 de agosto, 2025. En el marco de su visita a la comuna de Natales el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, se reunió con la Alcaldesa Ana Mayorga para anunciar que el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), duplicará su cobertura para incorporar a nuevos usuarios y llegar a más familias que requieren apoyo en situaciones de dependencia moderada y severa.



Este programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia es ejecutado en los territorios por los municipios, con el objetivo de contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, y la vez, que sus personas cuidadoras mantengan o disminuyan el nivel de sobrecarga.



El Seremi Danilo Mimica explicó que “mediante este incremento pasaremos de 71 a 152 diadas en Natales, concepto utilizado para referirse a la dupla de beneficiarios conformada por la persona que cuida y quien recibe el cuidado. Para nuestro Gobierno es de suma importancia aportar en la descentralización de la oferta del Estado en materia de cuidados, y por ello, estamos robusteciendo este programa que inicialmente operaba en Natales y Cabo de Hornos, y que ahora también se encuentra presente en Porvenir, San Gregorio, Torres del Paine y Punta Arenas”.







A su vez, la Alcaldesa de Natales, Ana Mayorga destacó el encuentro con la autoridad regional, señalando que “este incremento en la cobertura del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados es un gran avance para nuestra comuna, ya que permitirá llegar a más familias que necesitan apoyo en situaciones de dependencia. Agradecemos el compromiso del Seremi Danilo Mimica por fortalecer esta iniciativa, que no solo mejora la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, sino que también alivia la carga de sus cuidadores. Seguiremos trabajando juntos para garantizar que Natales cuente con una red de cuidados sólida y accesible para todos quienes lo necesiten.»







El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados fue creado en 2017 y actualmente es parte de la oferta del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, y que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo también una institucionalidad que permita asegurarlo de manera universal y progresiva.







Entrega de ayudas técnicas







Finalmente, ambas autoridades visitaron los hogares de Margarita Márquez y Jenaro Vásquez, usuarios del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, a quienes se les hizo entrega de ayudas técnicas, dispositivos o productos diseñados para facilitar la vida de personas con discapacidad o dependencia.







En el contexto de este programa de Gobierno, en esta oportunidad se gestionó en Natales la entrega de ocho sillas de ducha y 4 baños portátil.