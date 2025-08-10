Puerto Natales y Torres del Paine se preparan para ser epicentro del turismo de aventura global con evento de la ATTA

El Pueblo Artesanal Ether Aike fue el escenario elegido para un importante punto de prensa en el

que se detallaron los avances logísticos y las expectativas en torno al encuentro anual de

la Adventure Travel Trade Association (ATTA), organización líder mundial en turismo de aventura,

que este año tendrá como sede la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, con foco en

Natales y Torres del Paine.

El evento, programado para octubre, reunirá a expertos, operadores y referentes internacionales

del rubro, con el objetivo de potenciar y explorar las oportunidades del turismo aventura en

la Patagonia. En la instancia participaron autoridades locales y regionales, entre ellas

el administrador municipal de Natales, Hugo Ojeda; la Seremi de Economía, Marlene España;

el Seremi de Gobierno, Andro Mímica; el encargado provincial de Sernatur, Marcelo Villarroel,

así como representantes del sector turístico y comercial de la Provincia de Última Esperanza.



Durante la reunión, se destacó el trabajo colaborativo entre ambas comunas y las agrupaciones

vinculadas al evento, enfatizando en la importancia de mostrar la capacidad de la zona para

albergar actividades de alto impacto. «Este es un hito que posicionará a Natales y Torres del

Paine como destinos de clase mundial, atrayendo inversión y visibilidad internacional», señaló

Hugo Ojeda.

A su vez, Maritza Vera, directora de DIDEL, reforzó el compromiso institucional con el desarrollo

turístico sostenible, mientras que las autoridades regionales subrayaron el potencial económico y

la proyección global que representa la ATTA para Magallanes.

Con una agenda que incluirá expediciones, charlas y networking, el evento promete consolidar a la

Patagonia como un referente indiscutido del turismo de aventura, atrayendo a visitantes y

expertos de los cinco continentes.